США ответят за охоту на россиян

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Пятница 10 ноября
Лента новостей
21:57
На Урале КамАЗ насмерть задавил ребенка
21:46
В последнем интервью Задорнов рассказал о конце света
20:57
Из ночного клуба в центре Москвы вывели 100 человек
20:38
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
20:14
Звезда "Битвы экстрасенсов" огласила предвыборную программу
20:06
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
19:46
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
19:16
Машина врезалась в толпу людей во Франции
18:59
Шестьдесят тысяч квадратных метров ОАЗИСа в Москве
18:48
Пассажиры метро Петербурга пожаловались на дым
18:40
В столице поймали стрелков на Mercedes
18:33
В Москве произошло массовое ДТП
18:16
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
18:00
Чем Задорнов бесил украинцев
17:45
Чем Россия удивит арабский рынок оружия в Дубае
17:41
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 13
17:12
Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
17:00
Циничные украинцы поглумились над смертью Задорнова
16:56
Легендарный американский электронный дуэт The Crystal Method возвращается в Россию
16:33
Названа реальная зарплата миллиардера Захарченко
16:29
Совет на выходные
16:28
Ученый рассказал о возможной жизни после смерти
16:25
Стрельба из Mercedes всполошила Москву
16:18
Биткоин пережил очередной обвал
15:46
Раскрыт размер нищенской зарплаты Порошенко
15:40
"Нам их подкинули": мать и сестра Захарченко объяснили свои богатства
15:36
Под Хабаровском предотвратили крупный теракт
15:35
Как Рособрнадзор игнорирует мнение президента
15:27
Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
15:21
США готовят новую провокацию в Донбассе
15:17
Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях
14:55
Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства
14:55
Названа новая опасность алкоголя для мозга
14:50
Задорнов перед смертью назначил Галкина своим преемником
14:30
Вину за мировой кризис свалили на Трампа
14:22
Обнародовано предсмертное видео Михаила Задорнова
14:21
Москвичи переплачивают за продукты почти тысячу рублей
14:10
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
13:59
У покойного Задорнова нашлась юная подруга
13:48
Девушка села в тюрьму за брак с родной матерью
13:48
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
13:27
Стала известна последняя воля Задорнова
13:26
Убитые горем вдова и сестра Задорнова попали в больницу
13:14
Грушевский: Задорнов умирал со смеху над "Мордой красной" Евдокимова
13:03
Путин из самолета позвонил обманутой Малининой
13:02
Как Задорнов сорвал бой новогодних курантов
13:01
Друзей не пустят на похороны Задорнова
12:40
Артист Карцев: Я лежал с Задорновым в одной больнице
12:36
"Я с зарплаты откладывал": Захарченко объяснил свои миллиарды
12:30
Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов
11:59
Россиян избавят от платы за счетчики
11:56
Неравный бой Задорнова с раком мозга
11:32
6 лучших рецептов для "женского" завтрака
11:25
Самые искрометные выражения Задорнова
11:19
Дубовицкая рассказала о борьбе Задорнова
11:14
Как жил Михаил Задорнов
11:07
Стала известна цена провокационных заявлений Собчак
11:03
Винокур отказывается верить в смерть Задорнова
11:01
Кобзон раскрыл подробности смерти Задорнова
10:30
Россиянам сократят рабочую неделю
10:28
Михаил Задорнов умер от рака
10:26
Что стало с родными погибшего Александра Дедюшко
10:24
Список погибших при обрушении дома в Ижевске
10:15
Названа страшная опасность жизни рядом с автотрассой
10:01
У Джигарханяна нашлась другая женщина
09:42
В новом клипе "Ленинграда" сожгли девушку
09:38
В соцсетях нашли способ публиковать "голые" фото
09:24
На севере Москвы погибла 16-летняя беременная школьница
09:14
Лежащего Билана закидали на концерте
09:03
Польша пообещала Украине "реальные проблемы"
09:03
Раскрыт секрет быстрого похудения
08:54
Перед смертью Королева призналась в болезни
08:49
Главные события Москвы с 10 по 16 ноября
08:43
В Москве школьник забил до смерти 37-летнего собутыльника
08:31
Студентов выселят из общежитий в 2018 году
08:30
На жильцов дома в Ижевске обрушились сотни тонн обломков
08:26
Известный актер скончался в возрасте 84 лет
08:17
Трамп бросил жену в зоопарке и улетел к Путину
22:05
Мажоры прокатились по пешеходной зоне в Царицыно (видео)
22:00
Больной раком Задорнов ждет смерти
21:56
Успех первых топ-моделей из России
21:31
Тайные спонсоры осчастливили Собчак на 900 миллионов
21:28
Бездушные вандалы разворовали памятник жертвам теракта над Синаем
21:18
Билан откровенно рассказал о своем здоровье
21:06
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
21:00
Королеву похоронят в могиле Гурченко
20:50
Бородину выгоняют из "Дома-2"
20:39
На концерте Пелагеи произошло ЧП
20:30
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
20:25
Российская модель показала свое тело во всей красе
20:03
Донбасс обзавелся своим музыкальным шоу
19:59
При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок
19:24
Джигарханян стал участником чудовищной провокации
19:08
Собирающие биоданные россиян США озаботили Захарову
19:02
Зачем Трампу встреча с Путиным
18:56
Как интерьер дома влияет на отношения
18:52
NASA опубликовало шокирующие красотой снимки Юпитера
18:43
Под Ульяновском горит химический завод
18:09
Очевидцы в ужасе от взрыва в девятиэтажке в Ижевске
17:46
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михаил Задорнов умер от рака
Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
Бородину выгоняют из "Дома-2"
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Политика

США ответят за охоту на россиян

Кадр youtube.com
Россия не оставит без внимания действия американских властей, потребовавших от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ответные меры на объявленную российским СМИ войну будут быстрыми, зеркальными и эффективными, но при этом не затронут физических лиц.
прочитано 432 раза

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ПО ТЕМЕ

Госдума разработает законопроект об иноагентах в СМИ

Живущие на деньги Сороса НКО требуют признать иноагентами

Принят закон о выходе НКО из иноагентов

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Деятельность российского телеканала RT американцы решили подвести под действие закона 1938 года "О регистрации иностранных агентов". После поправок 1998 года он распространяется исключительно на представителей зарубежных государств и политических партий. В США документ преподносят как своего рода барьер против лоббирования интересов других стран, при этом, главным образом, речь идет о политике. И главное – закон касается не только на юридических, но и физических лиц.

Он предписывает иностранным агентам регистрироваться в специальном подразделении Министерства юстиции США, а впоследствии предоставлять отчеты о своей деятельности раз в полгода. За нарушение требований предусмотрена суровая ответственность – штраф до 10 тысяч долларов и даже тюремное заключение на срок до пяти лет. К примеру, Анне Чапман, получившей широкую известность во время российско-американского шпионского скандала 2010 года, помимо прочего, вменялось в вину именно нарушение этого закона.

Также любопытно отметить, что из СМИ c 1947 по 1992 год иностранным агентом в Штатах было нью-йоркское бюро ТАСС, а с 1995 по 2001 год – "Медиамост" Владимира Гусинского. Почему-то всего на год в 1995 году такой статус заслужила ЛДПР Владимира Жириновского.

Фото: GLOBAL LOOK press\ W. G. Allgoewer

Российский закон об НКО-иностранных агентах был принят в 2012 году. По сути он стал калькой с американского, за исключением одного важного момента – действие документа распространяется исключительно на организации и не касается физических лиц. По нему иностранными агентами себя обязаны признавать юридические лица, которые финансируются из-за границы. Исключение составляют некоммерческие организации, работающие в сфере здравоохранения, культуры и науки. Не распространяется российский закон также и на средства массовой информации.

Интересно, что американцы, а вкупе с ними отечественные либералы и некоторые правозащитники яростно критиковали российский закон. При этом они скромно умалчивали о том, что он намного демократичнее американского и никак не притесняет конкретных людей – физических лиц и, кроме того, абсолютно не ограничивает деятельность НКО, предлагая им лишь официально заявить о зарубежном финансировании.

Немаловажно добавить, что по закону об иноагентах в США таковыми считаются более 400 организаций и около 2 000 граждан. В России НКО-иностранных агентов на сегодня менее ста, а физические лица и вовсе отсутствуют.

США ПРОТИВ РОССИЙСКИХ СМИ

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Официальное заявление об этом было сделано 9 ноября, то есть компании дали на раздумья меньше недели.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такой срок людоедским и заявила, что руководство телеканала было вынуждено выполнить ультиматум американских властей, поскольку в противном случае компания не сможет дальше работать в США вследствие ареста счетов и закрытия представительств. Симоньян добавила, что телеканал нигде не испытывает такого сильного давления, как в США.

Маргарита Симоньян. Kremlin Pool

Теперь RT в своих трансляциях на территории США придется сопровождать все передачи титром "иностранный агент". Впрочем, эксперты не видят в этом ничего страшного. Требуемая законом пометка может быть сделана, например, очень мелким шрифтом и промелькнуть на экране телевизора в доли секунды. Поэтому подготовку ответных мер на демарш Минюста США нельзя считать местью. По сути это – логичное приведение всех участников игры на информационном поле к единым правилам: если одна сторона обязывают другую играть по чужим законам, то почему она должна соглашаться на это?

Очевидно, что давление на российских журналистов носит не только политический характер. Казалось бы, вывод о политической составляющей напрашивается в свете непростых отношений Москвы и Вашингтона. Но в случае с RT речь идет еще и о популярности многих передач телеканала, который предлагает американцам альтернативную точку зрения на происходящие события. "Для Вашингтона это стало костью в горле. Поперек. Решили давить не аргументами, а силой", –так  прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Евгений Ревенко.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Уже 15 ноября Госдума рассмотрит поправки в закон о некоммерческих организациях, в которых и будет дан симметричный ответ на действия Вашингтона. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин за предстоящие выходные депутаты вместе с экспертами  проработают все необходимые шаги в этом направлении.  

"У нас есть возможность в течение недели принять такой закон", – заявил председатель Думы. Вместе с тем, отметил он, Россия никогда не ставила цель ограничивать работу СМИ на своей территории. По словам Володина, к работе американской прессы  накопилось немало вопросов.

"Когда мы говорим о деятельности СМИ США в России, то у нас накопилось большое количество информации, когда их работа на территории нашей страны не только носит ангажированный характер, а прямо направлена на то, чтобы формировать мнение граждан в интересах США, оппонировать нашей политической системе", – отметил спикер.

Именно такая позиция американских журналистов ставит Россию перед выбором о необходимости принимать решения, которые защитят страну и ее информационное поле от вмешательства извне. Спикер Госдумы также предложил привлечь к разгоревшемуся конфликту внимание международных структур, которые акцентировали внимание на том, что в России действует закон об иностранных агентах в рамках деятельности некоммерческих организаций, сообщает ТАСС.

"Когда мы обращали внимание на то, что аналогичный закон есть в США, они говорили, что нормы этого закона не действуют. Но этот закон действует и, ссылаясь на нормы законы 1938 года, принимаются решения в отношении наших СМИ. Причем принимаются по надуманным обстоятельствам, необоснованно и без аргументации", – отметил Володин.

Кроме того, депутаты также продумают ужесточение ответственности за непредоставление информации о СМИ, признанных иностранными агентами. "Для примера могу сказать, что ответственность в США предполагается уголовная, она уже действует – до пяти лет. Наша ответственность предполагает в первую очередь административную, а затем уголовную – до двух лет наказания. Но наш закон сегодня не распространяется на СМИ, а в части НКО он более либеральный", – отметил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Важно отметить, что российский ответ на действия американцев не коснется физических лиц. Председатель Госдумы считает, что они не должны подпадать под действие закона, предполагающего комплекс мер противодействия вмешательству иностранных СМИ во внутренние дела России.

"Что касается законодательства США, хочу еще раз подчеркнуть: он (закон об иноагентах – прим. ред.) распространяется не только на СМИ, он распространяется на физических лиц", – напомнил политик.

Естественно, физические лица под готовящийся закон подпадать не будут, поскольку он будет распространяться только на СМИ.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил к сказанному Вячеславом Володиным, что считает действия американских властей в отношении RT неприемлемыми и недопустимыми. "Все разговоры о свободе слова, которые на протяжении 25 лет мы слышали из США, касаются всех, кроме России. При этом не предъявляется никаких доказательств, никаких аргументов, решение принимается на основании употребления термина "российская пропаганда". В этой ситуации Россия не может остаться в стороне и сделать вид, что ничего не происходит", – сказал Толстой.

Вице-спикер возглавил рабочую группу, созданную по поручению спикера Вячеслава Володина. Она в оперативном режиме займется разработкой соответствующих поправок в законодательство.

Фото: GLOBAL LOOK press

В свою очередь, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ответные ограничения коснутся и работы социальных сетей. При этом никто не собирается закрывать или блокировать к ним доступ, речь идет лишь о маркировке сообщений иностранных СМИ в Twitter и Facebook.

Ожидается, что Госдума примет поправки в закон об иностранных агентах в течении недели в трех чтениях, а это значит, что ответ на действия американского Минюста будет, действительно, быстрым и эффективным.

Автор: Александр Комаров10 ноября 2017, 20:31

Политика

США ответят за охоту на россиян
На Украине сделали заявление об аресте Порошенко
Трамп вцепился в руку Путина на саммите
Лавров приложил приспешников Трампа

Шоу-бизнес

"Так уйти надо заслужить": В России скорбят о Задорнове
Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях
Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства

Проишествия

Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро

Lifestyle

Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
Шоу-бизнес

Михаил Задорнов умер от рака

Сатирик скончался на 70-м году жизни
Шоу-бизнес

Друзей не пустят на похороны Задорнова

Проводить в последний путь артиста смогут единицы
Шоу-бизнес

У покойного Задорнова нашлась юная подруга

С Орловой они были очень близки и часто путешествовали вместе
Шоу-бизнес

Стала известна последняя воля Задорнова

Писатель продумал детали своих похорон

Гороскоп

Совет на выходные
Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года

Фоторепортажи

Как жил Михаил Задорнов
Лежащего Билана закидали на концерте
Российская модель показала свое тело во всей красе
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"

Спорт

Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Регионы

Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru