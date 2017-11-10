США ответят за охоту на россиян

Россия не оставит без внимания действия американских властей, потребовавших от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ответные меры на объявленную российским СМИ войну будут быстрыми, зеркальными и эффективными, но при этом не затронут физических лиц.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Деятельность российского телеканала RT американцы решили подвести под действие закона 1938 года "О регистрации иностранных агентов". После поправок 1998 года он распространяется исключительно на представителей зарубежных государств и политических партий. В США документ преподносят как своего рода барьер против лоббирования интересов других стран, при этом, главным образом, речь идет о политике. И главное – закон касается не только на юридических, но и физических лиц.

Он предписывает иностранным агентам регистрироваться в специальном подразделении Министерства юстиции США, а впоследствии предоставлять отчеты о своей деятельности раз в полгода. За нарушение требований предусмотрена суровая ответственность – штраф до 10 тысяч долларов и даже тюремное заключение на срок до пяти лет. К примеру, Анне Чапман, получившей широкую известность во время российско-американского шпионского скандала 2010 года, помимо прочего, вменялось в вину именно нарушение этого закона.

Также любопытно отметить, что из СМИ c 1947 по 1992 год иностранным агентом в Штатах было нью-йоркское бюро ТАСС, а с 1995 по 2001 год – "Медиамост" Владимира Гусинского. Почему-то всего на год в 1995 году такой статус заслужила ЛДПР Владимира Жириновского.

Российский закон об НКО-иностранных агентах был принят в 2012 году. По сути он стал калькой с американского, за исключением одного важного момента – действие документа распространяется исключительно на организации и не касается физических лиц. По нему иностранными агентами себя обязаны признавать юридические лица, которые финансируются из-за границы. Исключение составляют некоммерческие организации, работающие в сфере здравоохранения, культуры и науки. Не распространяется российский закон также и на средства массовой информации.

Интересно, что американцы, а вкупе с ними отечественные либералы и некоторые правозащитники яростно критиковали российский закон. При этом они скромно умалчивали о том, что он намного демократичнее американского и никак не притесняет конкретных людей – физических лиц и, кроме того, абсолютно не ограничивает деятельность НКО, предлагая им лишь официально заявить о зарубежном финансировании.

Немаловажно добавить, что по закону об иноагентах в США таковыми считаются более 400 организаций и около 2 000 граждан. В России НКО-иностранных агентов на сегодня менее ста, а физические лица и вовсе отсутствуют.

США ПРОТИВ РОССИЙСКИХ СМИ

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Официальное заявление об этом было сделано 9 ноября, то есть компании дали на раздумья меньше недели.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такой срок людоедским и заявила, что руководство телеканала было вынуждено выполнить ультиматум американских властей, поскольку в противном случае компания не сможет дальше работать в США вследствие ареста счетов и закрытия представительств. Симоньян добавила, что телеканал нигде не испытывает такого сильного давления, как в США.

Теперь RT в своих трансляциях на территории США придется сопровождать все передачи титром "иностранный агент". Впрочем, эксперты не видят в этом ничего страшного. Требуемая законом пометка может быть сделана, например, очень мелким шрифтом и промелькнуть на экране телевизора в доли секунды. Поэтому подготовку ответных мер на демарш Минюста США нельзя считать местью. По сути это – логичное приведение всех участников игры на информационном поле к единым правилам: если одна сторона обязывают другую играть по чужим законам, то почему она должна соглашаться на это?

Очевидно, что давление на российских журналистов носит не только политический характер. Казалось бы, вывод о политической составляющей напрашивается в свете непростых отношений Москвы и Вашингтона. Но в случае с RT речь идет еще и о популярности многих передач телеканала, который предлагает американцам альтернативную точку зрения на происходящие события. "Для Вашингтона это стало костью в горле. Поперек. Решили давить не аргументами, а силой", –так прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Евгений Ревенко.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Уже 15 ноября Госдума рассмотрит поправки в закон о некоммерческих организациях, в которых и будет дан симметричный ответ на действия Вашингтона. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин за предстоящие выходные депутаты вместе с экспертами проработают все необходимые шаги в этом направлении.

"У нас есть возможность в течение недели принять такой закон", – заявил председатель Думы. Вместе с тем, отметил он, Россия никогда не ставила цель ограничивать работу СМИ на своей территории. По словам Володина, к работе американской прессы накопилось немало вопросов.

"Когда мы говорим о деятельности СМИ США в России, то у нас накопилось большое количество информации, когда их работа на территории нашей страны не только носит ангажированный характер, а прямо направлена на то, чтобы формировать мнение граждан в интересах США, оппонировать нашей политической системе", – отметил спикер.

Именно такая позиция американских журналистов ставит Россию перед выбором о необходимости принимать решения, которые защитят страну и ее информационное поле от вмешательства извне. Спикер Госдумы также предложил привлечь к разгоревшемуся конфликту внимание международных структур, которые акцентировали внимание на том, что в России действует закон об иностранных агентах в рамках деятельности некоммерческих организаций, сообщает ТАСС.

"Когда мы обращали внимание на то, что аналогичный закон есть в США, они говорили, что нормы этого закона не действуют. Но этот закон действует и, ссылаясь на нормы законы 1938 года, принимаются решения в отношении наших СМИ. Причем принимаются по надуманным обстоятельствам, необоснованно и без аргументации", – отметил Володин.

Кроме того, депутаты также продумают ужесточение ответственности за непредоставление информации о СМИ, признанных иностранными агентами. "Для примера могу сказать, что ответственность в США предполагается уголовная, она уже действует – до пяти лет. Наша ответственность предполагает в первую очередь административную, а затем уголовную – до двух лет наказания. Но наш закон сегодня не распространяется на СМИ, а в части НКО он более либеральный", – отметил Володин.

Важно отметить, что российский ответ на действия американцев не коснется физических лиц. Председатель Госдумы считает, что они не должны подпадать под действие закона, предполагающего комплекс мер противодействия вмешательству иностранных СМИ во внутренние дела России.

"Что касается законодательства США, хочу еще раз подчеркнуть: он (закон об иноагентах – прим. ред.) распространяется не только на СМИ, он распространяется на физических лиц", – напомнил политик.

Естественно, физические лица под готовящийся закон подпадать не будут, поскольку он будет распространяться только на СМИ.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил к сказанному Вячеславом Володиным, что считает действия американских властей в отношении RT неприемлемыми и недопустимыми. "Все разговоры о свободе слова, которые на протяжении 25 лет мы слышали из США, касаются всех, кроме России. При этом не предъявляется никаких доказательств, никаких аргументов, решение принимается на основании употребления термина "российская пропаганда". В этой ситуации Россия не может остаться в стороне и сделать вид, что ничего не происходит", – сказал Толстой.

Вице-спикер возглавил рабочую группу, созданную по поручению спикера Вячеслава Володина. Она в оперативном режиме займется разработкой соответствующих поправок в законодательство.

В свою очередь, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ответные ограничения коснутся и работы социальных сетей. При этом никто не собирается закрывать или блокировать к ним доступ, речь идет лишь о маркировке сообщений иностранных СМИ в Twitter и Facebook.

Ожидается, что Госдума примет поправки в закон об иностранных агентах в течении недели в трех чтениях, а это значит, что ответ на действия американского Минюста будет, действительно, быстрым и эффективным.