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Политика

Страшные тайны: Адольф Гитлер

Адольф Гитлер. Фото: GLOBAL LOOK press/Scherl
Самый страшный преступник ХХ века был скрытным человеком и о его непубличной жизни известно не так много, как хотелось бы. Большинство своих тайн ефрейтор времен Первой Мировой, ставший затем фюрером Третьего Рейха, унес с собой в могилу. Историкам и спецслужбам удалось раскопать некоторые подробности о нем. Но, спустя более 70 лет после его смерти, вопросов о личности, жизни и смерти Гитлера все еще остается очень много.
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ГИТЛЕР – СОВСЕМ НЕ ГИТЛЕР

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Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года в небольшом городке Браунау на границе Австрии и Германии. Его родителями были 52-летний таможенник Алоиз Шикльгрубер и 20-летняя крестьянка Клара Пельцль. Отец Алоиза (дед Адольфа Гитлера) неизвестен. Когда Алоизу было около пяти лет, на его матери Марии Шикльгрубер женился некий Иоганн Георг Хидлер.

Позже он отказался от пасынка. Алоиза взял к себе брат отчима – Иоганн Непомук Хидлер. Своих детей он не имел, но очень хотел. Занявшись воспитанием отца будущего фюрера, Иоганн дал тому и свою фамилию. По какой-то причине в ней при усыновлении буква Д поменялась на Т.

Гитлер в младенчестве. Фото: ru.wikipedia.org

Алоиз Гитлер был трижды женат, третья супруга Клара Пельцль была его младше на 23 года. Она родила ему пятерых детей, лишь двое из которых достигли зрелости – Адольф и его младшая сестра Паула. 

НАЦИСТ С ЕВРЕЙСКИМИ КОРНЯМИ

Ненависть Гитлера ко многим вещам корнями уходит к нелюбви к собственному отцу. Известно, что он частично был евреем – "мишлинге", при этом, вынашивал идею геноцида этой нации с юности. Согласно одному из писем, он впервые упоминает о своих планах по уничтожению евреев в 1919 году. То есть, такие мысли, у него появились задолго до прихода к власти.

Гитлер (в центре) с одноклассниками. Фото: ru.wikipedia.org

Эти мысли приходят к нему голову, несмотря на то, что и крестным отцом Гитлера, и семейным врачом, были также евреи. Даже друг детства имел ту же самую национальность. Кстати, и его любовница Ева Браун имела, по данным исследований, отношение к евреям-ашкенази.

Из книги Уолтера Лангера "Сознание Адольфа Гитлера": "Гитлер беспокоился, что его могут шантажировать из-за еврейского дедушки, и приказал своему личному адвокату Гансу Франку проверить его родословную по отцу. Франк проделал это и сказал фюреру, что его бабушка забеременела, когда работала прислугой в еврейском доме в Граце". 

СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ

Невероятно, но факт. В Берлине был обнаружен договор, который Адольф Гитлер заключил с сатаной. На контракте стоит дата – 30 апреля 1932 года, и он скреплен кровью обеих сторон.

В документе говорится, что дьявол дает фюреру неограниченную власть с условием, что тот будет использовать ее во зло. В обмен на это Гитлер обязуется отдать свою душу ровно через 13 лет. Как известно, именно 30 апреля 1945 года фюрер и его любовница Ева Браун покончили с собой.

Адольф Гитлер. Фото: GLOBAL LOOK press

В роли дьявола, говорят, выступил некий гипнотизер. Одновременно он являлся представителем интереса крупных промышленников от военной сферы. Война Германии с кем угодно – это был прямой и кратчайший путь к получению сверхдоходов. Ученые установили, что автограф Гитлера на контракте подлинный, а группа крови идентична группе крови фюрера.

МИСТИКА И ОККУЛЬТИЗМ

Интерес Адольфа Гитлера к мистике и оккультизму неоднократно подтверждался исследователями его биографии. Так, теория мистического происхождения германцев и исключительности арийской расы – это ни что иное, как демоническая идеология с точки зрения любого вероисповедания.

Адольф Гитлер. Фото: GLOBAL LOOK press/Scherl

Ни одна из религий также не предполагает уничтожения целых народов во славу одного. Даже смерть фюрера случилась в Вальпургиеву ночь – время разгула нечистой силы. Он и Ева Браун покончили с собой с 29 на 30 апреля.

УСЫ ГИТЛЕРА

Эта часть образа главы Третьего Рейха известна всем. Но не многие знают, что изначально у него были подкрученные вверх длинные усы.

Гитлер во время Первой мировой войны (крайний справа). Фото: ru.wikipedia.org

Правда, во время Первой мировой войны он их подстриг, оставив на верхней губе неизменную потом "зубную щетку". По его собственным словам, более пышные усы мешали надеванию и закреплению противогаза.

Адольф Гитлер. Фото: GLOBAL LOOK press

Исследователи также полагают, что Гитлер носил маленькие усики просто следуя моде того времени. Впрочем, есть и другие версии. Одна из них гласит, что фюрер носил усы, потому что ему казалось, что, благодаря им, его нос выглядит меньше.

Из фронтовых заметок Александра Морица Фрая, знавшего Гитлера: "В то время он выглядел высоким, потому что был очень худым. Пышные усы, которые позднее пришлось подрезать из–за новых противогазов, скрывали уродливый разрез его рта".

ФЮРЕР И НАРКОТИКИ

Медкарты Гитлера, хранившиеся в архивах разведки США, доказывают его привязанность к кокаину. Более того, эти медицинские документы свидетельствуют о том, что он принимал несколько десятков лекарственных препаратов и страдал от "неконтролируемого метеоризма". Фюрер не только принимал наркотики сам, но и массово снабжал ими войска. Первитин (он же метамфетамин) помогал выдерживать длительные переходы и сражения в тяжелейших условиях.

Фото: GLOBAL LOOK press/Berliner Verlag

Из архивных данных следует, что последние недели жизни главы Третьего Рейха были похожи на ад. Одна из самых страшных новостей для него заключалась в том, что в ходе атак советских и союзнических войск была разрушена фабрика "Мерк", которая занималась производством кокаина, морфина и первитина. Германия осталась без своего секретного оружия, а Гитлер – без очередной дозы.

У него были серьезнейшие ломки, он не мог унять нервную дрожь, отказывался от еды, его зубы рассыпались, в приступах паранойи фюрер подозревал генералов в измене, часто истерично кричал. В последние дни войны, когда все его приближенные покидали тонущий корабль, пропали последние наркотические таблетки, которые были неприкосновенным запасом Рейха.

Адольф Гитлер (в центре). Фото: wikipedia.org

САМОУБИЙСТВО ИЛИ ПОБЕГ?

Согласно показаниям свидетелей, 30 апреля 1945 года в Берлине Гитлер вместе со своей многолетней любовницей покончил жизнь самоубийством. Сначала он дал капсулу с цианистым калием Еве Браун, затем, по разным данным, или принял точно такую же, или застрелился. Существует и версия, что, раскусив ампулу с ядом, он одновременно выстрелил в себя из пистолета. Обслуживавший его персонал рассказал, что фюрер пустил себе пулю в голову.

Адольф Гитлер. Фото: GLOBAL LOOK press/Scherl

После обнаружения трупов, прислуга в сопровождении еще живых представителей верхушки Рейха завернула тела Гитлера и Браун в одеяла и вынесли в сад рейхсканцелярии. Тела положили недалеко от входа в бункер, облили бензином и сожгли.

Через несколько дней трупы были найдены по торчавшему из земли куску одеяла советскими военными, вошедшими в Берлин. Гитлера опознали с помощью помощницы стоматолога фюрера, которая, впрочем, потом отказалась от своих показаний. Позже останки были захоронены на одной из баз НКВД в Магдебурге, но потом их вырыли, сожгли, а пепел выбросили в один из водоемов.

Сообщение о смерти Гитлера в американской газете. Фото: ru.wikipedia.org

Однако есть версия, что в берлинском бункере были обнаружены трупы двойников Гитлера и Браун. Сами же они якобы смогли бежать в Южную Америку, где еще довольно долго жили. Впрочем, достоверных подтверждений этой теории нет, хотя она и пользуется популярностью и у простых обывателей, и даже у некоторых историков.

Автор: Денис Попов10 февраля 2018, 11:40

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