Страшные тайны: Дональд Трамп

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
Волочкова показала киску в шпагате
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Суббота 27 января
Лента новостей
10:46
После ДТП под Москвой госпитализированы два ребенка
09:58
Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры под Москвой
22:18
У Дмитрия Маликова родился второй ребенок
21:48
В Москве иномарка сбила подростка
21:35
Бах отмахнулся от взбешенного Виктора Ана
21:35
Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу
21:13
Египетские пирамиды оказались обманом
20:58
Лайнер со сломанным шасси сел в "Домодедово"
20:50
МОК залез в спальни россиян
20:46
Питт нашел утешение в Энистон после развода с Джоли
20:33
Полицейский сбил москвичку на собачьей упряжке
20:13
Женившиеся в Москве геи потерпели фиаско
19:57
Друг показал последнее фото Людмилы Сенчиной
19:36
Банк "Возрождение" заработал 3,6 млрд рублей по итогам 2017 года
19:34
Безумные регионы: преступник за ночь ограбил мечеть и церковь
19:02
Поженившую геев сотрудницу МВД пообещали наказать
18:32
Совет на выходные
18:14
"Единая Россия" поможет обманутым дольщикам
18:11
Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни
17:54
В центре Москвы обстреляли пятерых корейцев
17:50
Будущее страны-бензоколонки
17:41
Плюсы и минусы анального секса
17:38
Российского адвоката Ковбасюка судят за взятку
17:32
Соловьев стал героем эротических фантазий Гордон
17:03
Депутаты обсудят повышение МРОТ с избирателями
17:03
Потомок героя СССР устроили бойню на улице имени деда
16:50
Литвинова в странном виде спустилась в метро
16:46
Россиянин обокрал вдову во время поминок
16:33
Киев шантажирует Москву пленным россиянином
16:30
Малахов утешил одинокую Борисову
16:26
Жена солиста "Песняров" ослепла после измены
16:15
На МКАД произошла массовая авария
16:03
Самые позорные решения "Оскара"
15:45
Изменившуюся Семенович перепутали с Кожевниковой
15:28
Депутаты обсудят в регионах перевод оборонки на гражданские рельсы
15:06
Поклонники в шоке от страшных изменений Риз Уизерспун
15:01
Бордель с секс-роботами начал выдавать путан на тест-драйв
15:01
В сериал "Ивановы-Ивановы" взяли звезду Playboy
14:35
Назван лучший способ защиты от приставаний незнакомцев
14:28
Взорвавшаяся Бородина: Не суйте свои прекрасные носики куда не надо
14:22
Мастурбация вредит здоровью
14:19
Под Москвой произошла смертельная авария
14:16
Банк "Возрождение" аккредитовал два столичных ЖК
14:04
Авто императора Николая II продают за 278 миллионов
14:02
Новость о первом гей-браке в России официально опровергли
13:54
В Давосе обнаружены скрывавшиеся от Дворковича американцы
13:48
Дочь Валерии подогрела истерию вокруг таинственных двойняшек
13:43
Бутерброды угрожают человечеству
13:21
Изменщик представил любовницу жене как секс-куклу (видео)
13:11
В Дагестане инспектора ДПС покатали на капоте (видео)
13:11
На северо-западе Москвы загорелся КамАЗ
12:57
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
12:52
Жир назвали причиной рака груди
12:45
Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских
12:26
Украинская коррупция погубила робота Софию
12:19
Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
12:19
Ненавязчивая роскошь: как живет Ольга Слуцкер
12:18
Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"
12:10
Стабильное развитие регионов – залог успеха России
12:01
На западе Москвы иномарка рухнула с эстакады
11:43
Первый официальный гей-брак довел россиян до истерики
11:42
Звезда сериала "Клуб" фантастически похудела
11:20
Бузова ужаснула опухолью вместо лица
10:52
Внук Пугачевой воспользовался Шурыгиной после секс-скандала
10:47
Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением
10:45
Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась
10:26
Одна сигарета в день смертельно опасна
10:25
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
10:18
Как законно распивать алкоголь в самолете
10:06
Чем грозит борьба России и НАТО
09:47
Главные события Москвы с 26 января по 1 февраля
09:46
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
09:45
Пелагею в белом платье назвали нежным цветком
09:35
Россияне довели министра Орешкина до бессонницы
09:35
Под Тулой случилась жуткая авария
09:21
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
09:05
Паулину Андрееву поздравляют с беременностью
09:03
В Москве нашли труп мужчины с перерезанным горлом
08:52
США бессильны против ядерного удара России
08:51
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
08:29
Берковой страшно рожать от Стоянова
08:21
Украина злорадствует после смерти Сенчиной
08:09
Под Москвой больше 10 машин пробили колеса на яме с арматурой
22:03
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
21:59
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
21:50
До конца света осталось две минуты
21:49
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
21:32
В России официально поженили геев
21:27
Тело человека нашли под мостом на юге Москвы
21:00
Мстительная Бородина испортила жизнь изгнанной Жуже
20:42
Депутаты предложили Центробанку защитить обманутых дольщиков
20:30
Парламентарии достигли согласия по запрету контактной притравки
20:27
Из квартиры москвича украли золото и элитный алкоголь на 230 тысяч
20:16
Убитой некрофилом из Бауманки подражали девочки
20:14
В Госдуме обсудили проблемы московской реновации
19:57
Обнародована заявка команды России на Олимпиаду
19:31
Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
19:31
Москвич 9 лет насиловал собственную дочь
19:12
Бумажные трудовые книжки могут остаться после 2020 года
18:48
Безумные регионы: подросток напал на колледж с оружием
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян в ужасе от вскрывшейся правды
В тупике: Тарасов вернется к Бузовой
В Петербурге умерла Людмила Сенчина
Шурыгина вмешалась в жуткую трагедию погибших студентов
Убитый горем Кобзон врезал вертихвосткам за смерть Сенчиной
Людмилу Сенчину убил рак
Политика

Страшные тайны: Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Год назад Дональд Трамп въехал в Белый дом. Казалось бы, с того времени столько воды утекло – журналисты накопали на 45-го президента горы компромата: о нем, его семье и бизнесе написано тысячи статей. Dni.Ru собрали самые интересные тайны Трампа – о деньгах, женщинах и мании величия.
прочитано 1470 раз

БОГАТЕНЬКИЙ БУРАТИНО

ПО ТЕМЕ

Страшные тайны: Владимир Ленин

Страшные тайны: Ангела Меркель

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Дональд Трамп богат. Он и сам не скрывает этого, но сколько у него денег на самом деле не знает, похоже, никто. Зато в прессе то и дело появляются данные о том, какими способами будущий президент притягивал к себе миллиард за миллиардом.

В 2016 году журнал Forbes оценивал состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, по сути это свидетельство того, что он – самый богатый политик в США. Правда, сам Трамп считает такую оценку заниженной и называет сумму в 10 миллиардов. Вполне возможно, что это так и есть, но прямых доказательств на этот счет нет.

Трамп не скрывает своей любви к богатству и роскоши – у него столько недвижимости, что в ней можно поселить всех жителей какой-нибудь небольшой европейской страны. Международный отель Трампа "Лас-Вегас", "Трамп-Парк-авеню", поместье "Палм-Бич", клуб "Мар-а-Лаго", поля для гольфа, башни Трампа в городах по всему миру – это лишь малая доля того, чем владеет президент-миллиардер. "Часть моей привлекательности заключается в том, что я богат", – без тени смущения и даже с гордостью говорит Трамп.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Katie Deits

После этого может сложиться мнение, что он никогда не знал, что такое отсутствие денег и финансовые проблемы, но это не так. За свою карьеру Трамп четыре раза становился банкротом: прогорал то с казино, то с отелями – миллиардер оставался просто в немыслимых долгах, однако его жилка бизнесмена помогла справиться со всеми неудачами.

Однажды он весьма необычным способом решил поднять свой имидж и заработать политические очки. Произошло это незадолго до президентских выборов 2016 года. Трамп потратил 55 тысяч долларов на покупку собственных книг в магазинах – этот хитрый ход позволил его книге войти в список бестселлеров. Ну чем не мания величия?

Интересно, что за 71 год своей жизни Дональд Трамп был кем угодно, но только не политиком. Будущий президент строил дома, писал книги, играл в кино, был ведущим популярных американских передач, консультантом по финансовым вопросам, совладельцем и исполнительным продюсером конкурсов красоты, выпускал собственную линию одежды и товары для дома, вкладывал деньги в спортивные команды и телешоу и многое-многое другое. Только деньги, деньги и деньги. Никакой политики!

Но неужели только с помощью заработанных непосильным трудом денег Трамп стал президентом величайшей державы мира? Или есть в этой его победе что-то или кто-то, проложивший бизнесмену путь к Олимпу власти? Тут самое время вспомнить знаменитое "шерше ля фам".

Дональд и Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Nancy Kaszerman

ДОН ЖУАН ПО-АМЕРИКАНСКИ

Прославился Трамп во многом благодаря своему отношению и высказываниям о женщинах, к которым питает особую слабость. Не исключено, что в женщинах он черпал вдохновение сначала для своих бизнес-проектов, а затем и для главного политического – своего президентства.  "Я люблю красивых женщин, а красивые женщины любят меня. Хорошо, что это работает в обе стороны", – радуется Трамп.

А ведь несколько лет назад бизнесмен оказался в центре скандала, после того как журналисты раздобыли запись его разговора с телеведущим Билли Бушем. Они неприлично обсуждали женщин, а Трамп рассказывал о том, как он их добивается. "Я просто начинаю целовать их. И когда ты звезда, они позволяют тебе делать это", – признавался Трамп в 2005 году. А спустя 11 лет в преддверии выборов кандидату в президенты пришлось извиняться за свое поведение.

О любвеобильности Трампа говорит и тот факт, что он трижды женат и уже давно дедушка – у 71-летнего президента пятеро детей и восемь внуков. В свое время он посвящал женскому полу книги, в которых подробно рассказывал о том, как складываются его отношения со слабой половиной человечества. "Я видел, как женщина манипулирует мужчиной одним движением глаз или, возможно, немного другой частью тела", – писал Дональд и вспоминал 70-е годы, когда был очень беззаботным человеком. Тогда он четыре-пять раз в неделю проводил с женщинами, каждый раз разными, и неимоверно наслаждался этим.

Фото: GLOBAL LOOK press/J. Scott Applewhite

Кстати, одна из таких женщин могла стать причиной серьезной размолвки Трампа с женой, которая, по утверждению американской прессы, произошла на этой неделе. Дело в том, что президент отправился на Всемирный экономический форум в Давос один, без первой леди. Меланья отказалась сопровождать благоверного в Швейцарию, предположительно, из-за всплывшей связи с порнозвездой.

СМИ поспешили заключить, что президенту не удалось скрыть некоторые факты своей личной жизни. Супруге – как, впрочем, и широкой общественности – стало известно, что в 2006-2010 годах, когда Дональд уже был женат на Меланье, у него были отношения с другой женщиной – порнозвездой Сторми Дэниелс. И вроде даже она получила от адвокатов Трампа 130 тысяч долларов за молчание. Однако информация все же просочилась буквально на днях во влиятельную деловую газету The Wall Street Journal.

Сторми Дэниелс. Фото: GLOBAL LOOK press/Dennis Van Tine

ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЭКСЦЕНТРИК

Поступки и высказывания Трампа до сих пор предмет бурных обсуждений. В топ его самых странных и эксцентричных поступков входит, например, покупка самолета за 100 миллионов долларов, который он продемонстрировал всему миру. Внутри лайнер напоминал дорогой отель, отделанный 24-каратным золотом. Там даже туалет был сделан полностью из золота.

Еще одно из проявлений мании величия или звездной болезни: главное место в самолете было отведено спальне: огромная комната в кремовых тонах пестрила фамильными гербами семьи Трампа и золотыми вкраплениями. От скромности Трамп тогда не умер. "Если у вас есть чем гордиться, показывайте это всем!" – говорил бизнесмен, с гордостью показывая журналистам с телекамерами свой самолет.

Но, пожалуй, самый громкий скандал, в который влип Трамп был связан с конкурсом красоты "Мисс Вселенная", которым миллиардер управлял почти 20 лет. Не так давно  одна из участниц конкурса, обладательница титула "Мисс Вселенная-1996" Алисия Мачадо, решила рассказать правду о Дональде Трампе.

Она поведала, что когда набрала вес, Трамп стал называть ее "Мисс домашнее хозяйство" и "Мисс Пигги" (один из главных персонажей знаменитого "Маппет-шоу", свинка с непредсказуемым характером). "Он был очень агрессивен и груб. Он вел себя со мной плохо",– заявила королева красоты, отметив, что обществу нельзя мириться с оскорблениями Трампа в адрес женщин.

Дональд Трамп. Кадр из фильма "Один дома 2"

КОНСПИРОЛОГ-АВАНТЮРИСТ

Если Трамп верит исключительно в деньги, то как объяснить тот факт, что президент США поддерживает конспирологические теории заговора? В своих интервью Дональд Трамп утверждал, что изменение климата ни что иное как китайский проект для подрыва американской обрабатывающей промышленности, вакцины становятся причиной детского аутизма и что Обама скрывает реальный уровень безработицы в стране, который превышает 42%. (Для справки: уровень безработицы в США колеблется около 5%).

Возможно, что вера в конспирологию на самом деле просто ширма, за которой скрывается бизнесмен-авантюрист. К примеру, у президента США есть собственный университет – Trump University. По сути, его ученики не получают новых знаний: это классическая афера, направленная на получение денег из воздуха. Студенты подписывают семинары по баснословной цене в 36 тысяч долларов, им обещают встречи с Трампом, чтобы он рассказал секреты своей бизнес-империи. Правда, ни одной встречи проведено пока не было.

Или вот благотворительная организация The Donald J. Trump Foundation, которая на самом деле не имеет ничего общего с благотворительностью. Как-то раз Трамп взял  из ее кассы 20 тысяч долларов, чтобы купить картину с изображением самого себя. По сути, умный предприниматель использует благотворительный статус фонда, чтобы получить пожертвования других богатых людей.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Что ни говори, но бизнесмену Дональду Трампу удалось встать во главе мировой державы, которая претендует на мировое господство. Талант, деньги и женщины сделали свое дело – впервые в Белом доме как минимум на четыре года поселился миллиардер.

Автор: Александр Пельт27 января 2018, 09:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

567

Политика

Страшные тайны: Дональд Трамп
Украинец устроил переполох на Первом канале
Польша всадила нож в спину Украине
Соловьев поиздевался над блондинкой Гордон

Шоу-бизнес

Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Питт нашел утешение в Энистон после развода с Джоли
Друг показал последнее фото Людмилы Сенчиной
Литвинова в странном виде спустилась в метро

Проишествия

Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца
Любителя селфи сбил поезд (видео)

Lifestyle

Скандальная "Каренина" Боярской получила престижную премию
Самые позорные решения "Оскара"
В сериал "Ивановы-Ивановы" взяли звезду Playboy
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
Шоу-бизнес

Бузова ужаснула опухолью вместо лица

Фанаты теряются в догадках, что случилось с телеведущей
Шоу-бизнес

12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову

Девочка залезла в ящик балерины
Шоу-бизнес

Дочь Валерии подогрела истерию вокруг таинственных двойняшек

Общественность теряется в догадках
Lifestyle

Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни

Певица шокировала подписчиков

Гороскоп

Совет на выходные
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник

Фоторепортажи

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"
Красавице Климовой исполнилось 40 лет

Спорт

Бах отмахнулся от взбешенного Виктора Ана
МОК залез в спальни россиян
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских

Регионы

Безумные регионы: преступник за ночь ограбил мечеть и церковь
Потомок героя СССР устроили бойню на улице имени деда
Лжегинеколог обманул десятки женщин
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru