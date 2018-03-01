Тайны жизни и смерти политиков

Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото

Королева Елизавета II – символ британской монархии. Жители Туманного Альбиона воспринимают ее как "родную бабушку" и стараются не ставить под сомнение нравственный образ монаршей особы. Но как и у всякого человека, в ее жизни есть эпизоды, о которых она старается не вспоминать. Один из них связан с мужем Елизаветы, герцогом Эдинбургским Филиппом. Знающие люди говорят о существовании большого архива порноснимков, на которых засветился и достопочтенный супруг королевы. Историки утверждают, что пикантная коллекция не раз становилась источником скандалов как в монаршей семье, так и за ее пределами. Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года после скоропостижной смерти короля Георга VI.