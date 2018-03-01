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Среда 19 августа

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Тайны жизни и смерти политиков

У каждого политика есть публичная жизнь, о которой пишут в СМИ. Но есть у них и секреты, о которых простой обыватель может даже не догадываться. Мы раскрываем самые страшные тайны, о которых сильные мира сего предпочли бы молчать.

На известного политика напал огромный кабан-убийца

На известного политика напал огромный кабан-убийца
Страсть обличенных властью людей к охоте – факт общеизвестный. Многие государственные деятели любили на досуге завалить кабанчика, подстрелить десяток-другой уток или выйти на крупную дичь – лося или медведя. Пострелять из двустволки был не прочь и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Заядлый охотник Леонид Ильич любил перед хорошим обедом с водочкой поохотиться на кабана.

Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал
Какая страна, такая и элита. Это выражение в полной мере применимо к современной Украине – нищей, погрязшей в коррупции стране, где одна часть населения радуется и рукоплещет тому, как унижают и убивают другую. В центре скандалов регулярно оказывается президент Петр Порошенко: алкоголизм, нелепые пиар-кампании, обвинения в финансовых махинациях... На сей раз дело дошло до "клубнички". Соратников Петр Алексеевич подбирает под стать себе.

Разводившего кур политика зарубили в собственном доме

Убийца разводившего кур политика умер от рака
Попавший в немилость к Сталину, лишенный советского гражданства и долгое время скитавшийся по миру советский революционер Лев Троцкий в декабре 1937 года с радостью узнал о том, что его согласилась принять Мексика. Но счастье было недолгим – в августе 1940 года Льва Давидовича зарубил испанский агент советских органов госбезопасности Рамон Меркадер. В Мексике Троцкий обнаружил большой интерес к разведению кроликов и кур.

Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото

Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото
Королева Елизавета II – символ британской монархии. Жители Туманного Альбиона воспринимают ее как "родную бабушку" и стараются не ставить под сомнение нравственный образ монаршей особы. Но как и у всякого человека, в ее жизни есть эпизоды, о которых она старается не вспоминать. Один из них связан с мужем Елизаветы, герцогом Эдинбургским Филиппом. Знающие люди говорят о существовании большого архива порноснимков, на которых засветился и достопочтенный супруг королевы. Историки утверждают, что пикантная коллекция не раз становилась источником скандалов как в монаршей семье, так и за ее пределами.  Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года после скоропостижной смерти короля Георга VI.

Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию

Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию
Тихим осенним вечером 1989 года с будущим президентом России Борисом Ельциным произошло удивительное событие, вошедшие в историю как падение с моста с мешком на голове. Dni.Ru собрали свидетельства  происшествия и пришли к выводу, что в этой истории до сих пор много темных пятен. В практике государственных деятелей такого никогда не было.

С шестью мужиками сразу: Савченко шокировала грязными откровениями

С шестью мужиками сразу: Савченко шокировала грязными откровениями
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко – личность весьма любопытная. Учеба на дизайнера, работа в сексе по телефону, служба в армии, участие в политической деятельности – за 37 лет своей жизни одиозный парламентарий успела сменить много видов деятельности. Некоторые детали ее биографии хорошо известны широкой общественности, о других, причем весьма пикантных, по-прежнему знают немногие.   Надя из Киева  Надежда Савченко родилась в 1981 году в Киеве.

Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала

Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – одна из самых ярких фигур на политическом Олимпе Незалежной. Побывав в свое время в кресле премьер-министра, "оражевая леди", кажется, еще ждет своего звездного часа. Впереди президентские выборы, которые могут стать ее триумфом. Уже сейчас многие эксперты ставят на Тимошенко как на будущего главу государства. Самое время вспомнить о биографии "оранжевой принцессы", в которой были как стремительные взлеты, так и столь же молниеносные падения.   Девочка из Днепропетровска  Юлия Тимошенко родилась в ноябре 1960 года в Днепропетровске.

Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса
Отношение к Анатолию Чубайсу в российском обществе, мягко говоря, неоднозначное. Идеолог приватизации и один из младореформаторов в команде Егора Гайдара прославился обещаниями про две "Волги" за ваучер, это выражение вошло в историю как символ обмана. Достоверных сведений о том, чтобы хотя бы один человек смог обменять приватизационный чек на два автомобиля марки "ГАЗ", нет. Зато известно о трех попытках покушения на идеолога экономических реформ. РЕФОРМЫ РАДИ РЕФОРМ 90-е годы в истории России – время перемен, полной свободы и даже вседозволенности, не зря их называют лихими.

Зарвавшегося Эрдогана упекли за решетку

Зарвавшегося Эрдогана упекли за решетку
Жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – история неумолимого восхождения на самую вершину власти. На этом пути ему пришлось столкнуться с многими препятствиями и трудностями, и даже какое-то время провести в тюрьме. Какие тайны скрывает биография турецкого лидера?   Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в семье офицера береговой охраны.

Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов
Михаил Евдокимов больше запомнился своими монологами про идущего из бани мужика с красной мордой, чем каким-то знаковыми решениями на посту губернатора Алтайского края. Во власти он побыл совсем немного, не успев наладить отношения с ее представителями на местах. А в истории с его трагической гибелью до сих пор не поставлена точка. НАЧАЛЬНИК СЕЛЬСКОГО КЛУБА Почему популярного комика и артиста занесло в политику?  На этот вопрос сам он до конца так и не ответил.

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