Тайны жизни и смерти политиков

Отношение к Анатолию Чубайсу в российском обществе, мягко
говоря, неоднозначное. Идеолог приватизации и один из младореформаторов в
команде Егора Гайдара прославился обещаниями про две "Волги" за
ваучер, это выражение вошло в историю как символ обмана. Достоверных сведений о
том, чтобы хотя бы один человек смог обменять приватизационный чек на два
автомобиля марки "ГАЗ", нет. Зато известно о трех попытках покушения
на идеолога экономических реформ.
РЕФОРМЫ РАДИ РЕФОРМ
90-е годы в истории России – время перемен, полной свободы и даже вседозволенности, не зря их называют лихими.