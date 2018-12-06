Володин дал хороший совет депутатам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов делать с трибуны конкретные предложения, а не сотрясать воздух. Причиной такого заявления стало отсутствие конкретных поручений от народных избранников, выступающих в зале заседаний.



На пленарном заседании в четверг, 6 декабря с трибуны Думы выступил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, который раскритиковал экспертизу школьных учебников и предложил ввести персональную ответственность аттестованных экспертов, обязательную публикацию результатов экспертизы и эффективную процедуру апелляции.

По мнению Лугового, дополнительная экспертиза, которую этой весной не прошла треть школьных учебников, была проведена Российской академией образования с нарушениями.



Председатель Госдумы в ответ заметил, что традиционный формат подобных выступлений представителей фракций по актуальным вопросам обычно не заканчивается никакими предложениями. Володин предложил, что заявления депутатов не должны оставаться без внимания. Соответствующие изменения следует внести в регламент нижней палаты, полагает спикер.

"Тогда это будет намного результативнее, и мы, исполняя представительные полномочия от имени избирателей, сможем дальше эти вопросы продвинуть в плане решения", – сказал Володин и призвал депутатов при выступлении с трибуны формулировать конкретные предложения профильным комитетам.

Это нас будет ко многому обязывать, мы будем уходить от сотрясания воздуха и демагогии.

Идею Володина поддержали депутаты из фракции "Справедливая Россия". Первый замглавы фракции Михаил Емельянов заявил, что спикер Госдумы на 200% прав. "Парламент происходит от слова "говорить", но это не означает, что этим все и ограничивается. У депутата есть определенные рычаги, с помощью которых он свои идеи может реализовывать", – сказал депутат.





Емельянов уточнил, что имеет в виду право законодательной инициативы, депутатские запросы, работу в различных комиссиях, которые взаимодействуют с правительством. Он напомнил также, что депутаты Госдумы являются членами Национального банковского совета и имеют право участвовать в заседаниях правительства.

Если народный избранник выходит к трибуне и сотрясает воздух, то это не может расцениваться как эффективная депутатская деятельность.

Емельянов пояснил, что в парламенте надо выступать, но нужны не только разговоры, но и реальные дела.





Что касается экспертизы школьных учебников, то завтра, 7 декабря эту тему обсудят на научно-методическом совете Министерства просвещения. Как сказал депутат Луговой, к вечеру там решат, какими учебниками будут учить наших детей.

Напомним, что в октябре, при обсуждении в Госдуме федерального бюджета на ближайшие три года спикер Вячеслав Володин внес еще одну важную инициативу и дал поручение подготовить изменения в регламент. Теперь думский комитет по контролю и регламенту будет давать оценку реализации национальных проектов и госпрограмм. Идеюспикера тогда поддержал министр финансов Антон Силуанов.

