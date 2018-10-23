Володин поддержал идею дать правительству больше свободы

Жесткий ответ Путина Украине Взрыв в Керчи Форум Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
Галкин взорвался из-за бойни в Керчи
партнеры
Вторник 23 октября
Лента новостей
22:54
Подробности жуткого происшествия с фанатами ЦСКА в метро
21:49
Ведущая "России 1" извинилась за интервью с "погибшей" в Керчи
21:30
В Замбии приготовились к убийству тысяч бегемотов
21:23
Народ набросился на Рудковскую и Лепса за неуместную вечеринку
20:43
Мать Вороненкова впервые после его смерти заговорила с Максаковой
20:29
Путин искрометно пошутил над посланником Трампа
20:26
В Урюпинске четыре часа тушили горящий завод
20:16
Нетерпеливый водитель устроил массовую аварию в Удмуртии
20:11
В Казани автобус сбил девушку
19:58
В Нижнем Тагиле за убийство женщины и школьницы задержали двух подозреваемых
19:58
"Не первой свежести": Лолита странно высказалась о молодом муже
19:53
Ночью в Тюмени сгорели дом и машина
19:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 октября 2018 года
19:34
Под Омском легковушка с пьяным водителем залетела под фуру
19:30
В массовой аварии в Нижнем Новгороде пострадала семилетняя девочка
19:26
Корчевникова разнесли за смакование мучительной смерти Задорнова
19:23
В Ростове из автобуса выпал пассажир
18:59
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
18:57
Участницу шоу "Голос. Перезагрузка" трясло от ужаса
18:46
Шнурова обвинили в желании отомстить после тайной свадьбы
18:18
Обиженный Данилко заставил журналистку грязно выругаться
18:14
Италию обвинили в фашизме за признание Крыма российским
18:06
Звезду Comedy Club поздравили с третьей беременностью
17:39
Польша грязно надругалась над Россией
17:35
Михалков изменил планы из-за проблем со здоровьем
17:24
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
17:05
Украинцы завопили от жесткого решения Путина
17:04
Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером
17:02
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
16:55
В Башкирии отлетевшее колесо КамАЗа протаранило автовоз
16:48
Пенсионер с привязанной к машине собакой проехался по Подмосковью (видео)
16:32
"Просил держать рот на замке": что делала старушка-жена Солнцева перед исчезновением
16:32
"Его лучше не трогать": известный музыкант о тяжелом характере Антонова
16:31
В Kalina Bar закрыли “Художественный мост”
16:27
КамАЗ протаранил: муж Ани Лорак попал в массовую аварию
16:26
"Плохой человек": сын Натальи Штурм отказался общаться с отцом
16:13
"ЕР" поддержала воспитателей детсада в Челябинской области
16:10
В Театре Стаса Намина работал убийца
16:00
Жена отсудила сына у Кержакова после лечения в наркоклинике
15:50
"Приношение великим романтикам": памятный вечер в Московской консерватории
15:47
После ЗАГСа пышка из "Дома-2" обрушилась на высохшего жениха
15:38
Шнуров нашел новую фаворитку
15:28
Ефим Шифрин прижался к кискам
15:02
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
14:50
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения
14:48
"Кое-что возбудило": разводящийся Петросян загулял
14:47
Меркель разрывается между Трампом и Путиным
14:43
Altmans Gallery в Тель-Авиве пытались обокрасть
14:40
Финалист шоу "Битва экстрасенсов" раскрыл правду о проекте
14:26
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
14:13
В Приморье пенсионер застрелил пасынка-собутыльника
14:06
Кокорину готовят 12 лет за решеткой за танцы в пьяном угаре
14:06
Россия и Сербия укрепляют межпарламентское сотрудничество
14:03
Сморщенная модель произвела фурор на вечеринке
14:01
Модный гороскоп для всех знаков зодиака
13:51
Бессердечная Волочкова выставила больного отца из дома
13:43
Кончаловский вышел в свет с бывшей женой
13:35
Кержаков жестко приложил отказавшуюся от ребенка жену
13:28
"Там очень скрытная семья": Пресняков ошарашен тайной Пугачевой
13:28
На Урале спасли попавшую в беду корову
12:57
Московских застройщиков переводят на цифровой формат
12:56
Смолов закатил вечеринку после серьезной операции
12:54
Эффектная Барановская затмила "бледную моль" Рудковскую
12:47
В кальянной знаменитого шоумена устроили поножовщину
12:41
Бьюти-индустрия провоцирует психоз у женщин
12:18
Труп в колодце: Эрдоган шокировал заявлением об убийстве журналиста
12:14
Королева предъявила плод любви от контакта с молодым красавцем
12:04
В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
11:55
В России разработали эффективнейший препарат против ВИЧ
11:44
Падкий на женщин Кончаловский потерял интерес к Высоцкой
11:42
"Пришлось выкачивать кровь": звезда "Дома-2" в больнице после операции на интимном органе
11:39
Под Москвой женщина избила спортивную соперницу дочери
11:19
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
11:12
Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко
11:09
На дочь Маликова напали из-за странной внешности
10:46
Получал наслаждение: Роналду с улыбкой вспоминает о жестком изнасиловании
10:43
Иглесиас сделал заявление о женитьбе на Курниковой
10:30
Десятки пострадавших: под Петербургом произошло жуткое ДТП
10:23
Дата смерти перестала быть загадкой
10:18
У Фадеева жуткие последствия после приема таблеток для похудения
10:14
В Чите нашли тело пропавшей школьницы
09:57
Словоблуда Порошенко прилюдно облили грязью
09:56
Раскрыта главная цель керченского убийцы
09:53
Плачущая Максакова: Я вынуждена просить прощения
09:48
Серийный убийца был пойман во время кражи велосипеда
09:47
МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
09:43
Известная актриса шокировала рассказом о продаже девственности
09:15
Принцесса Диана оказалась в центре скандала из-за могилы мачехи
08:59
Возле дома известного миллиардера обнаружена бомба
08:12
Легкомысленный Трамп проболтался о страшном заговоре
08:10
Застуканного в бане с "проституткой" Глушакова осудили за новое предательство
22:00
Испуганный Трамп отправил в Россию посланника после безумных заявлений
21:52
Под Москвой трактор насмерть придавил девушку ковшом
21:47
В Башкирии ревнивица зарезала сожителя
21:44
Корчевников заинтриговал народ длинным деревянным предметом
21:36
Гузеева впервые заговорила после семейной трагедии
21:36
Оторваны руки и вскрыта грудная клетка: в Волгограде нашли обезображенный труп
21:29
В Удмуртии братья устроили поножовщину во время пьянки
21:17
Уставшая от борьбы звезда "Дома-2" молит о помощи
21:14
Обманутую Лорак заставляют вернуться к неверному мужу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин отправил Цымбалюк-Романовскую в психбольницу
"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони
Преобразившаяся Понаровская вышла из забвения и вызвала фурор
Меркантильная Боня проводила время с мужчиной за деньги
Окрыленного победой Малахова заклеймили за грязь и пошлость
"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность
Экономика

Володин поддержал идею дать правительству больше свободы

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы поддержал идею предоставить правительству право оперативно перераспределять средства между нацпроектами. С таким предложением выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
прочитано 581 раз

Свою инициативу Силуанов озвучил на собрании думской фракции "Единая Россия", где обсуждался проект бюджета на 2019-21 годы. Идею первого вице-премьера поддержал глава Госдумы.

ПО ТЕМЕ

Профильный комитет Думы одобрил предложенный правительством бюджет

Госдума и правительство совместно обсуждают новый бюджет

В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Было бы нам правильно рассмотреть возможность предоставления права правительству оперативно принимать решения о перераспределении средств с одного национального проекта на другой", – сказал Вячеслав Володин.

Он пояснил, что при реализации проектов средства одного из них могут быть использованы не полностью, поэтому необходима возможность перераспределить финансирование с учетом их приоритетности.

Если этого не делать, потеряется время и невозможно будет объявить торги, провести процедуры, полагает спикер. Это негативно скажется на реализации нацпроектов и закончится тем, что средства не будут израсходованы.

Володин также пообещал, что Госдума вместе со Счетной палатой будет контролировать реализацию госпрограмм и национальных проектов, заложенных в бюджете. Ресурсы на них предусмотрены большие и поэтому расходовать их надо эффективно. По словам Володина, от этого зависит  решение задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию.

Спикер Думы призвал депутатов проследить за эффективностью использования бюджетных средств и особо подчеркнул важность парламентского контроля и работы в регионах.

Напомним, 29 сентября в Госдуму из правительства поступил пакет документов федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Кабмин внес его в двух видах: в электронном и на бумажном носителе.

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru

Сразу же законопроект был направлен Советом Госдумы в комитеты и регионы для широкого обсуждения. Спикер Госдумы считает проект бюджета на 2019−21 годы бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.

В проекте бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Таким образом, бюджет планируется профицитным. Госдума планирует принять его до конца ноября, первое чтение пройдет завтра, 24 октября.

Автор: Александр Комаров23 октября 2018, 19:41

комментарии

Политика

Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение
Украинцы завопили от жесткого решения Путина
Меркель разрывается между Трампом и Путиным
Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Кержаков вышел из себя после удара от бывших жен
Народ набросился на Рудковскую и Лепса за неуместную вечеринку
Легендарному составу "Миража" запрещают исполнять хиты группы
Мать Вороненкова впервые после его смерти заговорила с Максаковой

Проишествия

Десятки пострадавших и оторванная нога: Фанатов ЦСКА затянуло в рухнувший эскалатор (видео)
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца
Возле дома известного миллиардера обнаружена бомба

Lifestyle

МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Гороскоп

Злопамятная Макеева обречена на одиночество

Проблема – исключительно в самой актрисе
Шоу-бизнес

Корчевникова разнесли за смакование мучительной смерти Задорнова

Эксперт высказался о программе "Судьба человека" с приглашенной Региной Дубовицкой

Шоу-бизнес

На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын

В годовщину смерти собрались вместе близкие артиста
Шоу-бизнес

Народ набросился на Рудковскую и Лепса за неуместную вечеринку

Снимки с мероприятия вызвали общественный гнев

Гороскоп

Злопамятная Макеева обречена на одиночество
Модный гороскоп для всех знаков зодиака
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста
Астрологический прогноз с 22 по 28 октября 2018 года

Фоторепортажи

Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович
Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа
Керчь рыдает по жертвам массовой бойни

Спорт

Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения
Кокорину готовят 12 лет за решеткой за танцы в пьяном угаре

Регионы

Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru