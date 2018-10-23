Володин поддержал идею дать правительству больше свободы
Свою инициативу Силуанов озвучил на собрании думской фракции "Единая Россия", где обсуждался проект бюджета на 2019-21 годы. Идею первого вице-премьера поддержал глава Госдумы.
"Было бы нам правильно рассмотреть возможность предоставления права правительству оперативно принимать решения о перераспределении средств с одного национального проекта на другой", – сказал Вячеслав Володин.
Он пояснил, что при реализации проектов средства одного из них могут быть использованы не полностью, поэтому необходима возможность перераспределить финансирование с учетом их приоритетности.
Если этого не делать, потеряется время и невозможно будет объявить торги, провести процедуры, полагает спикер. Это негативно скажется на реализации нацпроектов и закончится тем, что средства не будут израсходованы.
В ГД проходит собрание фракции «Единая Россия» с участием Первого заместителя Председателя Правительства – Министра финансов @ru_minfin Антона Силуанова и Председателя Счетной палаты @ach_gov_ru Алексея Кудрина @Aleksei_Kudrin pic.twitter.com/glhZ3a7Nx1— Государственная Дума (@dumagovru) 23 октября 2018 г.
Володин также пообещал, что Госдума вместе со Счетной палатой будет контролировать реализацию госпрограмм и национальных проектов, заложенных в бюджете. Ресурсы на них предусмотрены большие и поэтому расходовать их надо эффективно. По словам Володина, от этого зависит решение задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию.
Спикер Думы призвал депутатов проследить за эффективностью использования бюджетных средств и особо подчеркнул важность парламентского контроля и работы в регионах.
Напомним, 29 сентября в Госдуму из правительства поступил пакет документов федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Кабмин внес его в двух видах: в электронном и на бумажном носителе.
Сразу же законопроект был направлен Советом Госдумы в комитеты и регионы для широкого обсуждения. Спикер Госдумы считает проект бюджета на 2019−21 годы бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.
В проекте бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Таким образом, бюджет планируется профицитным. Госдума планирует принять его до конца ноября, первое чтение пройдет завтра, 24 октября.
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