Захарова поставила на место распоясавшийся Киев
Поддержка Западом провокационных инициатив Киева приведет к росту напряженности в Азовско-Черноморском регионе. Западным странам стоило бы отговорить власти в Киеве от таких шагов, пишет "Пятый канал".
"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки – арестованы. В Москве инцидент назвали провокацией, устроенной Порошенко в надежде поднять свой рейтинг.
Заявление Захаровой – реакция на озвученные в Киеве намерения повторить проход кораблей украинских ВМС через Керченский пролив. Об этом заявлял секретарь СНБ Александр Турчинов. А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил Великобритании отправить в пролив военный корабль, передает RT.
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