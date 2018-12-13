Захарова раскрыла жуткие детали новой украинской провокации
Представитель внутриполитического ведомства уточнила, что новая украинская провокация может произойти в ближайшие дни. Власти страны намерены воспользоваться введенным в конце ноября военным положением, предупредила Захарова.
Спикер МИД отметила, что Киев хочет организовать наступление на мариупольском направлении и захватить часть побережья Азовского моря, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Для этого власти Незалежной намерены задействовать крупную войсковую группировку, резюмировала дипломат.
О готовящейся украинской провокации предупредил и политолог Абаз Джума. По его словам, президент Украины Петр Порошенко ради отмены выборов главы государства может утопить Донбасс в крови и пожертвовать оставшимися кораблями.
"Порошенко, дабы спасти свое положение – а он находится в положении утопающего – готов пойти в принципе на что угодно. Основная цель Петра Порошенко – оттянуть, а лучше вовсе отменить грядущие выборы, на которых ему ничего не светит", – сказал аналитик.
Напомним, 25 ноября два бронекатера и буксир Военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России. Украинская провокация закончилась задержанием судов пограничной охраной ФСБ.
После этого по инициативе Петра Порошенко в стране было введено военное положение. В Киеве также призвали западные страны ввести новые санкции против Москвы.
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