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Общество

Украинцы набросились на красавицу Захарову

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Невинная фотография, опубликованная в Facebook Марии Захаровой, вызвала раздражение пользователей украинского сегмента Сети. На официального представителя МИД России обрушился поток оскорблений.
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Мария Захарова отправилась на Полярный круг. Там представитель МИДа впервые увидела северного оленя и поделилась впечатлениями с подписчиками в соцсети Facebook.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

Фотография Захаровой рядом с оленьей упряжкой вызвала неожиданную реакцию украинских пользователей. Они активно включились в обсуждение, не скупясь на оскорбительные комментарии.

"Она одна оторвалась от стада?", "Когда олень впервые видит Марию Захарову. Даже не представляю, что было бы, если бы оленевод не сдерживал его палкой", "А кто из них олень?", "Надо осваивать тундру. Для начала присмотреть место для МИДа и Кремля", "Маруся, не балуй – у вас оленей процентов 80 на РФ", – изощрялись в остроумии диванные эксперты из соседней страны.

Однако постоянные подписчики в долгу не остались. "Да их тут, этих оленей, полно в комментах. Еще и в шароварах с вышиванками. А от некоторых шпротами разит за версту", – заметил один из них. "Ну сейчас скакуны оторвутся в комментариях..." – добавил другой пользователь.

Напомним, что на днях официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала запрет украинских властей на въезд мужчин-россиян. Дипломат коротко и емко охарактеризовала действия Киева.

По словам Марии Захаровой, меры Украины в отношении нашей страны – "абсолютно русофобская инициатива". Это делается для того, чтобы возвести очередной барьер между народами России и Украины, пояснила она. Захарова отметила, что российская сторона убеждена: украинцы дадут должную оценку действиям своего руководства на выборах президента. 

Автор: Андрей Евлампиев11 декабря 2018, 11:47
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