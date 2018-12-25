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Политика

Володин призвал к анализу Конституции

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать Конституцию России на соответствие современности. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе встречи президента Владимира Путина с парламентариями.   
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Володин напомнил, что главный закон страны принимался в тяжелое время, когда государство было на грани развала, а социальные обязательства не исполнялись.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Вместе с этим есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции, насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность", – отметил спикер Госдумы. 25-летие главного закона – то время, когда можно ответить на эти вопросы, добавил Володин. 

По его словам, для этого можно привлечь Конституционный суд, ведущих ученых-правоведов, экспертов. "И посмотреть, как Конституция и нормы ее развития работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", – подчеркнул спикер Госдумы.  

Володин добавил, что кроме принятия закона, необходимо думать о том, насколько эффективно его применение. 

Валентина Матвиенко, Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: twitter.com/dumagovru

На встрече с главой государства председатель нижней палаты также затронул тему разбора так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся от прошлых думских созывов. Володин уточнил, что из 2020 таких документов в настоящий момент осталось только 44.  

"Все же 14% от общего объема законопроектов были приняты", – уточнил он. 

Среди них – резонансный законопроект об ответственном обращении с животными.

В конце встречи президент отметил парламентариев почетными грамотами и благодарностями. 

Автор: Иван Поляков25 декабря 2018, 22:18

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