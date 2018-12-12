Володин поздравил россиян с Днем Конституции
По словам председателя нижней палаты, принятая всенародным голосованием 25 лет назад Конституция стала основой правовой системы нашей страны, необходимой для эффективного развития России и обеспечения благополучия ее граждан. "Спустя четверть века закрепленные Конституцией ценности служат надежным ориентиром для движения вперед", – сказал Володин.
Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Этому предшествовал острый политический кризис и последовавшее вооруженное противостояние сторонников президента Бориса Ельцина с одной стороны и Верховного совета – с другой.
Главный закон страны провозгласил формирование новой системы государственно-политического устройства России и подвел черту под советским периодом в истории нашей страны. Конституция состоит из преамбулы и двух разделов. Первый включает девять глав и 137 статей, второй – девять пунктов, содержащих заключительные и переходные положения.
Источником власти в России главный закон страны провозглашает ее многонациональный народ. Конституция гарантирует равенство прав и свобод гражданина и человека вне зависимости от пола, национальности, языка, места жительства, отношения к религии или принадлежности к общественным объединениям.
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