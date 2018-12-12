Володин поздравил россиян с Днем Конституции

В России 12 декабря отмечается День Конституции. В этом году главному закону страны исполняется 25 лет. Со знаменательной датой россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты, принятая всенародным голосованием 25 лет назад Конституция стала основой правовой системы нашей страны, необходимой для эффективного развития России и обеспечения благополучия ее граждан. "Спустя четверть века закрепленные Конституцией ценности служат надежным ориентиром для движения вперед", – сказал Володин.

Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Этому предшествовал острый политический кризис и последовавшее вооруженное противостояние сторонников президента Бориса Ельцина с одной стороны и Верховного совета – с другой.

Главный закон страны провозгласил формирование новой системы государственно-политического устройства России и подвел черту под советским периодом в истории нашей страны. Конституция состоит из преамбулы и двух разделов. Первый включает девять глав и 137 статей, второй – девять пунктов, содержащих заключительные и переходные положения.

Источником власти в России главный закон страны провозглашает ее многонациональный народ. Конституция гарантирует равенство прав и свобод гражданина и человека вне зависимости от пола, национальности, языка, места жительства, отношения к религии или принадлежности к общественным объединениям.