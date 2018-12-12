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Политика

Володин поздравил россиян с Днем Конституции

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
В России 12 декабря отмечается День Конституции. В этом году главному закону страны исполняется 25 лет. Со знаменательной датой россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.  
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По словам председателя нижней палаты, принятая всенародным голосованием 25 лет назад Конституция стала основой правовой системы нашей страны, необходимой для эффективного развития России и обеспечения благополучия ее граждан. "Спустя четверть века закрепленные Конституцией ценности служат надежным ориентиром для движения вперед", – сказал Володин. 

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Этому предшествовал острый политический кризис и последовавшее вооруженное противостояние сторонников президента Бориса Ельцина с одной стороны и Верховного совета – с другой.  

Главный закон страны провозгласил формирование новой системы государственно-политического устройства России и подвел черту под советским периодом в истории нашей страны. Конституция состоит из преамбулы и двух разделов. Первый включает девять глав и 137 статей, второй – девять пунктов, содержащих заключительные и переходные положения. 

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь

Источником власти в России главный закон страны провозглашает ее многонациональный народ. Конституция гарантирует равенство прав и свобод гражданина и человека вне зависимости от пола, национальности, языка, места жительства, отношения к религии или принадлежности к общественным объединениям. 

Автор: Иван Поляков12 декабря 2018, 10:04

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