"Разумный мужик": Запад в восторге от большой пресс-конференции Путина

Владимир Путин – разумный мужик и всегда таким был. Так читатели западных газет комментируют большую пресс-конференцию президента России.

"Будь на месте Путина кто-нибудь другой, мир давно был бы в войне, вернее в руинах. Дональд ему и в подметки не годится. Ему бы только вооружаться, провоцировать и воевать где угодно, но только не на американской территории. У американцев это хорошо получается", – пишет читатель чешского издания Novinky.

В свою очередь британцы не могут поверить, что Путин поддерживает Терезу Мэй и рассуждает о демократии. "О, как мило с его стороны! Не желаете еще стаканчик "Новичка"?" – пишет пользователь.

Однако немецкие читатели не поддержали скептически настроенных британцев: они убеждены, что Россия, наконец, достигла стабильности и что все забыли, какой страна досталась Путину.

"Сирия войдет в историю как военная и дипломатическая победа русских – решительная и убедительная", – констатирует читатель The Washington Post. По его мнению, позиции "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещена в России) пошатнулись лишь зимой 2015 года, после того как русские самолеты начали бомбить инфраструктуру, нефтяные вышки и тылы боевиков. Гражданин Америки называет Россию великой страной:



Россия – великая страна, и ее роль на мировой арене продолжает расти.

Читатели The Wall Street Journal вслед за Путиным поддержали решение своего президента вывести войска из Сирии. "Пусть русские хозяйничают в Сирии. США сами качают нефть на экспорт, и Ближний Восток потерял свое стратегическое значение. Давайте выплатим госдолг и наведем порядок у себя дома", – предлагают американцы.

#Путин коротоко о главном.

Чётко! По делу! С юмором!

Что могу сказать, красавчик президент!

О личной жизни: «Как порядочный человек, я когда-то должен буду жениться».

https://t.co/LSNE4hV9GM — Имени Павла Поповских ВДВ (@vdv0007) 20 декабря 2018 г.

"Я презираю Трампа и большую часть всего того, что натворила его администрация, и голосовать за него я никогда не буду. Но уход с Ближнего Востока станет оправданным поводом для похвальбы. Возможно, это первый шаг Трампа против истеблишмента", – пишет читатель американского издания.

Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую пресс-конференцию по итогам года. 14-ое по счету общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640.