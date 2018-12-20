Хватит шастать туда-сюда: Путин резко ответил на провокацию в Крыму

Россия будет и дальше защищать Крым и свои территориальные воды в Черном море. Президент Владимир Путин достаточно резко ответил журналистке телеканала Euronews на вопрос о милитаризации полуострова.

Военная компонента в Крыму будет усиливаться настолько, насколько это необходимо, заявил президент на большой пресс-конференции. "Мы будем развивать инфраструктуру. У нас существует федеральная целевая программа по развитию Крыма. Параллельно с этим будет усиливаться – настолько, насколько это нам потребуется, – военная компонента", – отметил Путин.

Далее президент очень жестко высказался о позиции западных СМИ по поводу задержанных на Украине российских моряков. Почему-то журналисты об этом даже не чирикают, удивился глава государства.

"Вот рыбаков наших ведь захватили. Они не входили в пятикилометровую зону, их захватили в общем море. Тем не менее захватили, капитана до сих пор держат. И ваш канал Euronews об этом не чирикает, спокойно, как будто так и надо", – сказал Путин, обращаясь к смущенной журналистке.

Затем он дал оценку инциденту в Черном море, устроенному Украиной, и ситуации, сложившейся сейчас у морских границ России. Суда Незалежной должны быть в постоянном контакте с нашими пограничниками, напомнил президент.

"В условиях военного положения на Украине я с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем в том числе военным судам", - сказал глава государства.

Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае, оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640.