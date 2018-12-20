Путин раскрыл тайну отравления Скрипалей
Никакой логики во введении против России санкций по делу Скрипалей нет, сказал Путин на большой пресс-конференции. "Вот сейчас только приводили пример со Скрипалями и Хашукджи. Ну где здесь логика? Да никакой логики. Просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России", – уточнил президент.
Путин отметил, что Скрипаль не погиб, но против России введены санкции. При этом смерть журналиста Хашукджи установлена, однако никаких мер по этому поводу против кого-либо не последовало. "Россия почти всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях", – добавил глава государства.
Что касается санкций, то они связаны с ростом могущества России и ее конкурентоспособности. С этим в мире не желают мириться. "Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется", – указал Путин.
Путин: Дело Скрипалей – это атака на Россию с целью сдержать ее развитие. Арестованная в США М.Бутина никаких государственных заданий не выполняла— Президент России (@KremlinRussia) 20 декабря 2018 г.
Президент достаточно эмоционально ответил на вопросы о санкциях и Скрипалях. Он напомнил, что Россия – великая страна, и власти будут защищать народ от западных санкций.
"Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства. Спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении", – заверил российский лидер.
Владимир #Путин: В мире недооценивают ядерную угрозу, но #Россия обеспечит свою #безопасность https://t.co/3uIrXyUsjN pic.twitter.com/TAIHMZAdyo— ChechnyaTODAY (@Chechnya_Today) 20 декабря 2018 г.
Напомним, что Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента его вступления на главный государственный пост на новый срок в мае. В этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640.
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