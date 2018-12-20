"Не дождетесь": вопрос о здоровье развеселил Путина

На большой пресс-конференции Владимиру Путину пришлось ответить на вопрос о здоровье. Диалог президента с журналисткой из Екатеринбурга вызвал смех в зале.

После ответа президента на очередной вопрос ведущий пресс-конференции Дмитрий Песков обратил внимание на девушку с плакатом "Как здоровье?" Владимир Путин тут же взял инициативу в свои руки и сам задал вопрос журналистке: "Вы имели в виду здоровье чье – ваше, мое или состояние системы здравоохранения в стране?"

Екатерина, представляющая телеканал "Министерство идей", сказала, что интересовалась здоровьем президента. "Как вы себя чувствуете, как у вас дела, нужна ли вам помощь в каких-то вопросах?" - спросила журналистка.

"Не дождетесь!" – коротко ответил Путин с улыбкой. В зале раздался смех. Выждав паузу, президент добавил: "Катя, ну мы обсудим потом это", – вероятно, имея в виду оказание помощи. Глава государства также поблагодарил за заботу и сказал, что в межсезонье у него бывают простуды, а в целом здоровье такое же, как у всех.



Напомним, что Владимир Путин уделяет большое внимание своему здоровью: он каждое утро проплывает по два километра в бассейне. Кроме того, он играет в хоккей, занимается дзюдо, катается на горных лыжах.

Сменил лед на татами: Владимир #Путин потренировался в Сочи со сборной России по дзюдо pic.twitter.com/cc3Zg6H35q — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 января 2016 г.

Президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640.

Встреча с прессой проходит в Центре международной торговли в Москве. Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение президента с журналистами было в 2001 году – чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда российский лидер отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.