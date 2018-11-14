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США отбомбились по Сирии запрещенными бомбами

прочитано 511 раз

Возглавляемая США коалиция западных стран нанесла авиаудары сразу по двум населенным пунктам Сирии в провинции Дейр-эз-Зор – поселку Шаафа и городу Хаджин, передает телеканал "Царьград". При этом были использованы запрещенные международным правом кассетные бомбы. Примечательно, что конвенцию об отказе от использования кассетных боеприпасов подписали более сотни стран, среди которых есть и США.

14 ноября 2018, 21:29

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