США отбомбились по Сирии запрещенными бомбами

Возглавляемая США коалиция западных стран нанесла авиаудары сразу по двум населенным пунктам Сирии в провинции Дейр-эз-Зор – поселку Шаафа и городу Хаджин, передает телеканал "Царьград". При этом были использованы запрещенные международным правом кассетные бомбы. Примечательно, что конвенцию об отказе от использования кассетных боеприпасов подписали более сотни стран, среди которых есть и США.
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