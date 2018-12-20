Путин заявил о возврате в СССР

Владимир Путин заявил о глубинных изменениях в обществе. Реставрация социализма в России невозможна, государство может лишь внести в экономику его элементы, сказал президент на большой пресс-конференции.

Возвращение к социализму всегда связано с расходами, заметил глава государства. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, – это возможно. И это в России делается.

"Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу вас заверить, что мы как раз такую политику проводим сейчас. Именно в значительной степени на это и направлены наши национальные проекты", – сказал Путин на традиционной большой пресс-конференции.

Президент и раньше не раз высказывал свое отношение к реставрации социализма и СССР. Эту страницу нашей истории он называл сложной, героической, созидательной и трагической. Но она, по мнению Путина, уже перевернута и пути назад нет.

"Возврат к СССР невозможен, но необходимо использовать весь позитивный опыт, который остался от предыдущих поколений. Мы должны думать о дне сегодняшнем и будем собирать весь позитив, который остался от предыдущих поколений", – говорил президент несколько лет назад.

Пресс - конференция Путина продолжается#Путин #отвечает прямо и правдиво

Вот неожиданный вопрос. - возможно ли восстановление жизни, как в СССР

Ответ - возродить СССР уже не возможно, но отдельные элементы можно.

Социальная сфера и справедливое отношение это задача была и есть pic.twitter.com/yQm7zEjWXj — Нонна Журавлева (@gross42nonnak19) 20 декабря 2018 г.

Президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае. В этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было 1640.

Встреча с прессой проходит в Центре международной торговли в Москве. Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение президента с журналистами было в 2001 году – чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда российский лидер отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.