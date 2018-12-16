Володин: Порошенко хочет сохранить власть любой ценой
Володин отметил, что объединительный собор не состоялся, поскольку на нем отсутствовали стороны, которые должны были прийти к соглашению. "Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", – сказал спикер Госдумы.
Президент Украины своими действиями усугубляет раздор в украинском обществе, уверен председатель нижней палаты. По словам Володина, лидеру Незалежной безразличны миллионы верующих. "Он жаждет ее (власть. – Прим. ред.) сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", – подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее Вячеслав Володин предостерег украинские власти от вмешательства в церковные дела. По словам председателя нижней палаты, действия Петра Порошенко и его сторонников ни к чему хорошему не приведут.
"Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России", – сказал законодатель.
В субботу, 15 декабря, соборе Святой Софии в Киеве при полной поддержке Константинопольского патриархата прошел так называемый объединительный собор.
По итогам собрания Порошенко, лично принимающий участие в церковном расколе, объявил о создании Украинской автокефальной поместной православной церкви. Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, ранее служивший в неканоническом Киевском патриархате.
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