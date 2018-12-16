Украинцы дошли до безумия из-за вечно пьяного Порошенко

Российскому президенту не нужна даже инсценировка химической атаки на Донбасс. Владимиру Путину достаточно сказать, что это было – и можно отправлять войска на Украину. "Эксперты" готовят украинцев к скорому "русскому нашествию".

Вдохновение для очередной волны антирусской истерии украинские политики черпают в докладе аналитиков американского Центра изучения войны. Эти серьезные ученые установили, что на Украине налицо все признаки грядущей эскалации – в частности, препятствование предоставления автокефалии украинской церкви. А отсутствие весомого ответа со стороны НАТО, по их мнению, лишь поощряет российского президента Владимира Путина на наступательные действия

По заявлениям аналитиков, Москва готовит необходимые предпосылки для открытого вторжения на Украину – к примеру, Кремль распространяет "фальшивки" о том, что Украина и Запад готовят атаки на Востоке Украины, в том числе и химические.

Ранее представитель ДНР Даниил Безсонов заявил, что в город Бахмут прибыла группа британских военных. Они готовятся к проведению химических атак на севере Донецкой республики. Украинские военные тут же стали наперебой опровергать эту информацию.

К делу подключились и представители российской оппозиции. Леонид Гозман, к примеру, заявил, что Владимиру Путину не нужно проводить химическую атаку в Донбассе с тем, чтобы обвинить в этом ВСУ. "Он просто может сказать, что это было. Если уж наплевать на общественное мнение, а ориентироваться только на себя, тогда и не нужна никакая химическая атака. Он просто скажет, что это было и введет войска на "защиту" людей", – заявил Гозман украинскому "Обозревателю".