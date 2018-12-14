Украинский десантник нелепо оправдался за шеврон СС

Военнослужащий, появившийся рядом с президентом Незалежной Петром Порошенко с шевроном танковой дивизии СС "Мертвая голова", извинился за свою выходку. Он заявил, что это произошло по ошибке.

Десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместил свое видеообращение на странице командования Десантно-штурмовых войск в Facebook. Мужчина оправдал себя тем, что якобы не знал об истории шеврона и "считал его одной из разновидностей пиратского флага".

При этом военнослужащий добавил, что готов понести за свою ошибку ответственность. В том же ролике в поддержку своего коллеги выступили другие десантники. Они тали утверждать, что хорошо помнят о Второй мировой войне, а их товарищ честно защищает свою страну.

В свою очередь военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец призвал не принимать за чистую монету извинения украинского десантника, поскольку внешний вид бойца должен был осмотреть старший офицерский состав. По его мнению, националистическая символика не могла не остаться незамеченной.

..ну значит он или дурак, или других за дураков считает. — Благородный О (@Evgenuiys) 14 декабря 2018 г.

"Это дешевая обманка, на которую не надо вестись… Десантник наивным образом считает всех простачками и поэтому решил таким образом "отмазаться", попытаться выйти из ситуации. Но это все ложь.", – цитирует эксперта РИА ФАН. Также он добавил, что украинские военнослужащие любят использовать символику СС.

Пираты азовского моря;)) — Vladimir Nikolaev (@vvn1503) 14 декабря 2018 г.

Напомним, ранее Петр Порошенко сфотографировался с десантниками под Житомиром. Снимок был опубликован на странице украинского лидера в Facebook. Пользователи соцсети заметили, что у одного из военных прикреплен шеврон СС.