Украинские танки вошли в города Донбасса
ВСУ размещают тяжелую технику и ракетные комплексы прямо в жилых районах, приграничных с линией соприкосновения городов. По информации народной милиции ЛНР, в населенный пункт Золотое-3 прибыли четыре боевые машины пехоты, они стоят на территории детского сада.
В жилых кварталах этого же населенного пункта размещены десять БМП и один бронеавтомобиль "Кугуар" с крупнокалиберным пулеметом. Техника замечена и в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Войтово, а также в жилом районе города Макарово. В 50 километрах к северо-западу от Луганска обнаружен украинский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
Все это вооружение нельзя использовать по минским соглашениям, также они категорически запрещают размещать любое оружие в жилом секторе.
Аналогичные сообщения приходят из Мариуполя. Туда силовики перебросили более 20 единиц техники и 150 человек личного состава, передает РИА Новости.
Ранее в ДНР заявляли о подготовке ВСУ к наступлению на юге Донецкой области с использованием тяжелой бронетехники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Украина хочет взять под контроль границу с Россией, которая сейчас охраняется силами непризнанных республик.
Толчком для наступления в Донбассе для Петра Порошенко стала провокация в Керченском проливе. Теперь президент Украины хочет развязать войну на юго-востоке для того, чтобы продлить режим военного положения и отменить мартовские выборы. По некоторым данным, широкомасштабное наступление в Донбассе начнется 14 декабря.
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