Утопит Донбасс в крови: раскрыты жуткие планы отчаявшегося Порошенко

Петр Порошенко готов на любую провокацию, чтобы спасти свое политическое положение. Украинский лидер может утопить Донбасс в крови и потопить весь флот страны, лишь бы отменить президентские выборы.

Президент Порошенко готов потопить весь свой флот – все, что называется ВМС Украины. Учитывая, что флот небольшой, потопить его российским кораблям не составит труда, заявил политический обозреватель-международник Абаз Джума.

"Порошенко, дабы спасти свое положение – а он находится в положении утопающего – готов пойти в принципе на что угодно. Основная цель Петра Порошенко – оттянуть, а лучше вовсе отменить грядущие выборы, на которых ему ничего не светит", – цитирует Джуму "ПолитНавигатор".

По словам политолога, Запад от Украины немного устал. Кураторы Киева используют Порошенко, чтобы лишний раз уколоть Москву, но действенных шагов для исправления ситуации не предпринимают.

"Мне кажется, ему просто сказали: "Мужик, ну сделай хоть что-нибудь. Ну нам нужна какая-то провокация. Создай очередное звено в цепочке под названием "русофобская политика", пусть русские выйдут из себя, пусть они ударят, пусть они убьют кого-то. Сделай что-то, потопи кого угодно и что угодно в крови", – сказал Джума.

Эксперт уверен, что Порошенко готов исполнить указания. Его не волнует, чья прольется кровь – жителей ЛНР и ДНР или собственных военных. "Сейчас скапливаются украинские войска, недавно было заявление о готовящейся химатаке. Мне это очень напоминает Сирию", – заметил политолог. Он опасается, что Порошенко начнет действовать по сирийскому сценарию – устраивая взрывы и химические атаки и обвиняя в этом Москву. Таким образом он выполнит заказ.