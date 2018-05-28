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Политика

Дерзкой вылазке США у границ России приготовили жесткий ответ

Фото: flickr.com
Соединенные Штаты могут разместить в Польше крупную военную базу. Дальнейшее наращивание американского вооруженного контингента в Европе не останется без ответа России. В Москве уже заявили, что готовы принять все меры в случае реализации такого сценария.
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По словам зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, МИД России рассчитывает, что Польша откажется от намерения разместить у себя военную базу США. "Несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", – цитирует сенатора агентство РИА Новости.

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Между тем пояснять какие конкретно меры принимаются Серебренников не стал. По его словам, они нацелены на укрепление безопасности и обороноспособности России. Расширение НАТО законодатель назвал "незаконным и нежелательным".

Напомним, накануне влиятельное американское издание Politico со ссылкой на официальные документы из Варшавы сообщило, что Польша готова заплатить два миллиарда долларов за постоянное размещение дивизии вооруженных сил США на своей территории. Варшава якобы готова разделить бремя содержания объекта и сделать его "более рентабельным для Вашингтона".

Сомнительную инициативу польских властей прокомментировали в Кремле. Как заявил представитель президента России Дмитрий Песков, Польша обладает полным правом размещать те или иные военные объекты на своей территории, однако должна учитывать, что это приведет к ответным действиям со стороны Москвы.


До этого сообщалось, что Соединенные Штаты начали переброску вооруженных сил в Старый Свет. Всего будут транспортированы более трех тысяч военнослужащих и 650 единиц техники – танки M-1 Abrams, самоходная артиллерия M-109 Paladin.

Конечными пунктами переброски станут Польша, Болгария, Румыния и Венгрия. В Вашингтоне эти действия объяснили подготовкой к масштабным военным учениям, которые запланированы на 3-15 июня в Польше и Прибалтике. В маневрах примут участие более 18 тысяч солдат.

Автор: Иван Поляков28 мая 2018, 17:12

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