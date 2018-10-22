В России высказались о войне с США из-за атаки на Белоруссию

Москва не оставит без ответа атаки на Минск. Любое военное нападение на Белоруссию будет рассматриваться как враждебные действия против России.

Россия и Белоруссия – Союзное государство. У двух стран единая военная политика, которая обеспечивает безопасность граждан, заявил посол России в Минске Михаил Бабич.

"Очень важный момент и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь – любое – в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил российский дипломат.

Бабич прокомментировал озвученные президентом США Дональдом Трампом планы размещения американской военной базы на территории Польши. Варшава ранее обратилась с таким предложением к Вашингтону, заявив, что готова платить за это "миллиарды долларов".

"В этой ситуации мы усилия наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание, у нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", – заявил Бабич.

Дипломат подчеркнул, что ничего хорошего такое противостояние не принесет. В то же время он отметил, что Белоруссия может быть спокойна – она абсолютно защищена. У Москвы и Минска союзнические отношения и единая военная политика. Она гарантирует безопасность граждан двух стран, приводит слова посла РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия "лоб в лоб" соприкасаются с активизацией НАТО у своих границ. Белорусский президент подчеркнул, что гражданам двух стран не на кого больше рассчитывать – только друг на друга. Лукашенко заверил, что в Москве всегда могут положиться на Минск.