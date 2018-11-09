Гнутый гвоздь и кнут: Назарбаев странно порадовал Путина

Президенту Владимиру Путину вручили в Казахстане два интересных подарка – завязанный в узел гвоздь и кнут для лошадей. Все произошло на туристической выставке в Петропавловске, куда главу России пригласил Нурсултан Назарбаев.

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