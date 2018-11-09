Гнутый гвоздь и кнут: Назарбаев странно порадовал Путина
Президенты долго ходили по выставке и знакомились с экспозицией. Сначала Путину и Назарбаеву показали видеоролики о планах развития туристических объектов Казахстана и природные красоты республики.
На одном из стендов высоких гостей встречал рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников. Не нарушая традиции дарить уважаемым людям завязанные в узел гвозди, силач легким движением рук связал три гвоздя, как будто это были веревки, и протянул Владимиру Путину. "Горячий металл", – сказал, принимая подарок, Путин.
У следующего стенда президентам показали традиционные атрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу, который, согласно древним сказаниям, имеет дополнительную функцию – он может защитить от духов.
Путину подарили традиционную казахскую плеть.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 ноября 2018 г.
Назарбаев: Помогает порядок наводить.
Путин: Надо взять, пригодится! pic.twitter.com/YvdlNwqqWO
Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционно использовался и на больших собраниях, сначала клали камчу, а потом произносили речь. "Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", – сказал в ответ российский президент и взял подарок.
Путину в Казахстане подарили завязанный в узел гвоздь.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 ноября 2018 г.
А вот инструкции по применению нет pic.twitter.com/yqj4nQMFPS
Президенты двух стран еще несколько минут походили по выставке, обменялись шутливыми репликами и сделали несколько фотографий с участниками экспозиции. Затем Владимир Путин выступил на пленарной сессии межрегионального форума России и Казахстана. Он назвал две страны самыми богатыми в мире в плане наличия уникальных природных мест.
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