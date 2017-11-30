Галантный Путин смутил белорусскую красотку

В Белоруссии начинает работу саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент России Владимир Путин прибыл в Минск. Главу государства в вестибюле Дворца независимости встретил президент страны Александр Лукашенко.

Оба лидера поздоровались, обменялись приветствием, рукопожатием и парой фраз, а затем сфотографировались. После этого Путин направился к стоящей поблизости симпатичной девушке. Она жестом указала президенту дальнейший путь.

Однако красавица явно не ожидала, что глава государства протянет ей руку, чтобы поздороваться. На записи видно, как девушка засмущалась и замешкалась, но все-таки пожала руку Путину.

На саммит ОДКБ прибыл и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Во Дворец независимости он зашел прямо в пальто, но, видимо, получил предупреждение, что в верхней одежде в здании находиться нельзя.

Владимир Путин прибыл во Дворец Незалежности: В Минске начинается саммит ОДКБ с участием президентов шести стран pic.twitter.com/xUZ57qXvCC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2017 г.

После этого президент Казахстана поспешил скинуть пальто, отдал его одному из своих помощников, а затем направился к белорусскому лидеру. Обе видеозаписи разместил на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В пальто нельзя: Назарбаев и гардероб в Минске pic.twitter.com/3N7yiiiAke — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2017 г.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. Нынешний саммит ОДКБ является юбилейным.

Лидеры стран – членов организации обсудят текущую международную ситуацию и перспективы ее развития, а также принимаемые для укрепления коллективной безопасности меры. Планируется принять декларацию в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, ожидается, что стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по борьбе с незаконной миграцией. Всего на повестке дня – более 20 вопросов.

