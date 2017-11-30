Галантный Путин смутил белорусскую красотку

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Четверг 30 ноября
Лента новостей
17:14
Как выяснить намерения мужчины
16:53
В России угрожающе растет число жертв ВИЧ
16:51
Гордон обиделась на Кобзона
16:49
Кто утилизирует строительные отходы от реновации
16:43
"Виртуозы Москвы" приглашают на новогодний концерт
16:26
Москвич ударил санитара ножом по дороге в психбольницу
16:26
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за сериала Первого канала
16:01
На Подмосковье надвигается метель
15:52
Никита Белых обвенчался в СИЗО "Лефортово"
15:42
Жительница Подмосковья изрезала ножом свекровь
14:53
В России создают "убийцу спутников"
14:51
Сколько россияне тратят на домашних питомцев
14:49
Замужние россиянки мечтают вернуться к бывшим любовникам
14:26
Россиянкам будут платить за жизнь с оленеводами
14:24
Ким Чен Ын опозорил Трампа
14:21
Россиянам предрекли теплый декабрь
14:12
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
14:05
На Украине в здании суда взорвались две гранаты
14:02
Аварийные бригады оперативно восстановили теплоснабжение в ВАО
13:55
Москвич заставил собутыльников заняться сексом друг с другом
13:48
Ученых отчитали за разгадку тайны снежного человека
13:44
В Москве пенсионер умер во время занятий фитнесом
13:37
Под Москвой "плотный Вячеслав" сбил двух пенсионеров
13:27
Дочь Пугачевой восхитила красотой
13:22
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев (видео)
13:11
Пышногрудая Кошкина рассказала о соблазнении Галкина
13:06
Медведев ответил на пенсионную провокацию Кудрина
13:05
Народ не узнал ведущую Светлану Сорокину
13:05
Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге (видео)
12:51
Станцию метро в Петербурге закрыли из-за угрозы взрыва
12:46
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь
12:43
Из-за пожара в центре Москвы эвакуировали 50 человек
12:41
Российские ученые нашли способ убить раковые клетки
12:32
В Тольятти поймали украинского шпиона
12:23
Журналистов из США предложили лишить аккредитации
12:14
Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке
12:13
В российском твороге нашли антибиотики
12:02
"ИГ" показало видео уничтожения российского Ми-24
12:01
Артистичные "жигули" озадачили Сеть (видео)
11:44
Юная иранка обезобразила себя ради Джоли
11:35
Доказано преимущество собак перед кошками
11:34
Дельфины научились добывать наркотики
11:31
Под Курганом жестоко убит трехлетний ребенок
11:18
В Нижегородской области поезд протаранил "газель"
11:00
Актриса Мария Куликова: Я не одинока
10:58
Невеста принца Гарри взорвала порносайты
10:57
Кондитер Порошенко "отжал" бизнес у конкурента
10:43
В США задержали подростка за белый цвет кожи
10:35
В Петербурге ребенок принес пистолет в детский сад
10:21
Изнасилованная Шурыгина: Я никому не отказываю
10:15
Поклонская напала на наследницу Николая II
10:15
Коллапс в московском метро попал на видео
10:00
Королева стала жертвой чудовищного преступления
09:55
Пенсионер сбил двух подростков на пешеходном переходе
09:42
Футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке
09:33
Открыт новый способ продлить жизнь
09:28
Под Челябинском взорвалась цистерна с углекислотой
09:18
Мужчину сняли с рейса из-за гримас другим пассажирам
09:07
Москвич рассказал об изнасиловании таксистом
09:03
Известную артистку покалечил зять
09:01
При пожаре в Москве спасли восемь человек
08:50
Адвокат: Цымбалюк-Романовская давно готовилась оставить Джигарханяна без средств
08:48
"Такое убожество": в Сети высмеяли новую форму сборной России
08:08
Под Иркутском столкнулись 14 машин
08:00
Табаков пришел к окончательной фазе жизни
23:35
В Солнцево зарезали мужчину
23:30
В Москве из-за аварии без тепла остались сотни многоэтажек
21:58
Пьяные зайцы избили кондуктора троллейбуса (видео)
21:57
В Москве обокрали известную певицу
21:45
Футболист побил Бузову
21:39
В Москве из горящей пятиэтажки спасатели вывели 27 человек
21:11
Украинец зарезал собаку на глазах у дочери
20:51
Преступление США ужаснуло весь мир
20:46
Тяжелая болезнь Табакова поразила сердце
20:34
Тарасов стал копией своей любовницы
20:28
Читателям представили книгу "Путин. Наши ценности"
20:20
Умные люди дольше живут
20:11
В столичном ТЦ "Авиапарк" ищут бомбу
20:04
Убитая враньем Казаченко жена сделала важное заявление
19:45
Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП
19:33
В московском автобусе пассажиры нашли труп
19:13
Госдума примет законы по поддержке молодых семей до конца года
18:27
Какие купюры в России подделывают чаще всего
18:06
Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
17:50
Табакова срочно прооперировали
17:19
Почему долгожданный дебют Шурыгиной обернулся провалом
16:47
Малахов с женой отдадут сына другой женщине
16:45
Собчак раскрыла цель своего выдвижения в президенты
16:13
50-летняя Литвинова спрятала живот под свободным платьем
16:13
У Орловой сдали нервы после травли на "Доме-2"
15:49
Мошенники украли персональные данные миллионов россиян
15:45
Путин назвал главное событие 2017 года
15:24
Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ
15:03
80-летний дедушка зверски изнасиловал пенсионерку
14:58
Генерал выпил яд в прямом эфире
14:50
Вкладчики "Югры" требуют справедливости
14:50
Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову
14:49
Еще трех спортсменов из России отстранили от Олимпиады
14:39
Россиянам разрешили требовать денег с курящих соседей
14:39
В международную борьбу с наркотиками вступают депутаты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Цымбалюк-Романовская отказалась прийти на допрос из-за беременности
Шоу Первого канала без Бузовой разочаровало народ
Проклова закатила истерику на Первом канале
На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
Политика

Галантный Путин смутил белорусскую красотку

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
В Белоруссии начинает работу саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент России Владимир Путин прибыл в Минск. Главу государства в вестибюле Дворца независимости встретил президент страны Александр Лукашенко.
прочитано 3987 раз

Оба лидера поздоровались, обменялись приветствием, рукопожатием и парой фраз, а затем сфотографировались. После этого Путин направился к стоящей поблизости симпатичной девушке. Она жестом указала президенту дальнейший путь.

ПО ТЕМЕ

Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко

Однако красавица явно не ожидала, что глава государства протянет ей руку, чтобы поздороваться. На записи видно, как девушка засмущалась и замешкалась, но все-таки пожала руку Путину.

На саммит ОДКБ прибыл и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Во Дворец независимости он зашел прямо в пальто, но, видимо, получил предупреждение, что в верхней одежде в здании находиться нельзя.

 

 

После этого президент Казахстана поспешил скинуть пальто, отдал его одному из своих помощников, а затем направился к белорусскому лидеру. Обе видеозаписи разместил на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.


В состав Организации договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. Нынешний саммит ОДКБ является юбилейным.

Лидеры стран – членов организации обсудят текущую международную ситуацию и перспективы ее развития, а также принимаемые для укрепления коллективной безопасности меры. Планируется принять декларацию в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, ожидается, что стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по борьбе с незаконной миграцией. Всего на повестке дня – более 20 вопросов.

Автор: Иван Поляков30 ноября 2017, 15:18

Политика

Медведев отказался от президентских амбиций
Соратники Меркель принесут ее в жертву
Москва отбила подлую атаку Киева на Керченский мост
Россия внезапно предложила США помириться

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Дмитрий Шепелев: Мне открыли глаза
Стало известно о связи Бузовой и Лепса
Дочь Пугачевой восхитила красотой

Проишествия

Москвич заставил собутыльников заняться сексом друг с другом
В США задержали подростка за белый цвет кожи
Коллапс в московском метро попал на видео
Известную артистку покалечил зять

Lifestyle

Актер Андрей Мягков госпитализирован с сильными болями
Звезда сериала "Сваты" признана угрозой для Украины
Пять книг для холодных вечеров
Американцы в восторге от сериала "Мажор"
Шоу-бизнес

Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке

Певице не продали необходимое ей лекарство
Шоу-бизнес

Народ не узнал ведущую Светлану Сорокину

Женщина пропала из поля зрения журналистов
Шоу-бизнес

Стало известно о связи Бузовой и Лепса

Ради голосистого артиста девушка бросила бизнес-партнеров
Политика

Галантный Путин смутил белорусскую красотку

Президент протянул руку симпатичной девушке

Гороскоп

Табаков пришел к окончательной фазе жизни
Малинина с женой разлучит смерть
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение

Фоторепортажи

Юная иранка обезобразила себя ради Джоли
Полуголую Кожевникову в разорванной одежде сняли на лужайке
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х

Спорт

"Такое убожество": в Сети высмеяли новую форму сборной России
Сексуальная российская телеведущая возмутила мусульман
Губерниев "отхлестал" восставшую против России чешку Коукалову
Роналду впервые показал четвертого ребенка

Регионы

Мажоры устроили наглый дрифт в Петербурге (видео)
Футболиста "Зенита" жестоко избили из-за места на парковке
Пьяные зайцы избили кондуктора троллейбуса (видео)
Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru