Предал своих ради России: в Австрии разгорается шпионский скандал

В Австрии разгорается нешуточный шпионский скандал: полковника вооруженных сил страны обвиняют в работе на российскую разведку. Канцлер Себастьян Курц потребовал объяснений от Владимира Путина, а министр иностранных дел Карин Кнайссль, на свадьбу к которой летал этим летом российский президент, отменила визит в Москву.

Австрийские СМИ пишут о задержании 70-летнего полковника Альфреда Редля. Он якобы каждые две недели выходил на связь с неким российским коллегой по имени Юрий и передавал ему зашифрованную информацию об австрийских ВВС и артиллерийских установках.

Российская сторона предоставила ему технические средства, с помощью которых он в течение 20 лет поставлял информацию. Пожилой офицер успел заработать за несколько лет 300 тысяч евро.

Информацию о действиях офицера Вене передали европейские партнеры. Удивительно, но Редль работал на Москву с 90-х годов. По некоторым данным, подозреваемый уже признал вину.

После разоблачения предателя канцлер Австрии ждет объяснений от Владимира Путина. Себастьян Курц выступил с экстренным заявлением. "Любой шпионаж недопустим, включая российский шпионаж в Европе", – сказал канцлер.

⚡ По информации австрийских СМИ, подозреваемый российский шпион уже полностью признал свою вину. Российская сторона предоставила ему технические средства, с помощью которых он в течение 20 лет поставлял информацию https://t.co/jiz4bcV40G — DW на русском (@dw_russian) 9 ноября 2018 г.

Глава МИДа страны, пригласившая этим летом Владимира Путина к себе на свадьбу, отменила планировавшийся на декабрь визит в Россию.

Эксперты полагают, что новый шпионский скандал может привести к очередному витку санкционной войны и нанести тяжелый удар по отношениям с Австрией – ключевым партнером России в Евросоюзе.

"Коммерсантъ" напоминает, что Австрия стала первой страной, которую Путин посетил после переизбрания на новый срок. Мало того, Вена не раз выступала с критикой антироссийских санкций.