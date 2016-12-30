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Политика

Как высылали российских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK press
Барак Обама пустился во все тяжкие. Уходящий президент США решил за три недели, оставшиеся до того дня, как ему придется покинуть Белый дом, подготовить "подарок" своему преемнику. В результате Дональду Трампу придется разбираться с целым ворохом проблем, главной из которых станут отношения с Россией.
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Предновогодние хлопоты Обамы напоминают действия менеджера среднего звена под конец особо бурного корпоратива. Или на утро после. Сложив за несколько дней целую пирамиду "сюрпризов" для Трампа, нобелевский лауреат громыхнул финальным аккордом – объявил о массовой высылке российских дипломатов из США. В список вошли 35 представителей дипкорпуса. Поводом для демарша названы все те же "хакерские атаки", с помощью которых якобы Москва поставила над Америкой удобного ей президента.

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Сюжеты Дипломатический скандал

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Барак Хуссейн Обама президент США

В дипломатической практике высылка сотрудников посольств – явление распространенное. Прибегают к этому методу обычно страны, отношения между которыми достигли определенного градуса напряжения. И на действия одной стороны, как правило, следует "симметричный" ответ оппонента. Вспомним несколько случаев, послуживших примером для 44-го президента США.

Год 1971-й, Великобритания

Эдвард Хит. Фото: GLOBAL LOOK press

Правительство Эдварда Хита выслало из страны 105 советских дипломатов (20% сотрудников), обвинив их в шпионаже. Советский Союз ответил симметрично – отправил домой 18 британцев, что тоже составляло 20% от общей численности сотрудников британской дипмиссии в СССР.

Год 1983-й, Франция

Фото: GLOBAL LOOK press

Париж обвинил в шпионской деятельности 47 советских граждан. Из страны выслали 40 дипломатических работников, пять торговых представителей и двоих журналистов.

Год 1985-й, Великобритания

Рональд Рейган и Олег Гордиевский. Фото: общественное достояние

Лондон депортировал более 30 советских дипломатов и журналистов. 25 из них были из числа резидентуры КГБ. Раскрыл их имена переметнувшийся на британскую сторону офицер госбезопасности Олег Гордиевский. СССР ответил высылкой 25 британских агентов.

Год 2007-й, Великобритания

Андрей Луговой. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Четверо российских дипломатов были высланы из Великобритании в ответ на отказ России выдать предпринимателя Андрея Лугового. В Лондоне его обвинили в причастности к убийству экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Москва, как водится, ответила симметрично.

Год 2009-й, Украина

Фото: GLOBAL LOOK press

Украинские власти объявили о высылке из страны двух российских дипломатов. В Киеве решили, что россияне якобы занимались "недипломатической деятельностью". Москва, в свою очередь, вернула Киеву генконсула Украины в Санкт-Петербурге Наталью Прокопович и советника посольства Игоря Березкина.

Год 2013-й, США

Фото: GLOBAL LOOK press\ J. Carlile

Очередной российско-американский дипломатический скандал разгорелся зимой 2013 года. Вашингтон обвинил нескольких российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, они занижали отчетность о доходах, чтобы получать помощь по программе Medicaid. В деле фигурировали имена 49 человек, якобы незаконно получивших в общей сложности 1,5 миллиона долларов страховых компенсаций. Всех их выслали из страны.

Что же касается нынешнего скандала, то, по данным американских СМИ, Москва уже предприняла первые ответные шаги на демарш Обамы. CNN сообщило о закрытии в российской столице англо-американской школы. Это образовательное учреждение посещают дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Также сообщалось, что закрыт доступ в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пресса США снова распространяет недостоверную информацию. "Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – написала Захарова в Facebook.

 

Автор: Игорь Силецкий30 декабря 2016, 12:19

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