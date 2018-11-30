Авария на борту перепугала суровую Меркель
Экипаж лайнера действовал профессионально. Аварийная ситуация, возникшая во время перелета канцлера ФРГ в Буэнос-Айрес – случайность, и кардинальных выводов о безопасности правительственных самолетов сделано не будет.
"Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему", – заявила Меркель прессе. Канцлер рассказала: когда ей сообщили о неполадке, она испугалась, что что-то произошло в стране.
Меркель направлялась из Берлина в Буэнос-Айрес на саммит G20. Самолет "Конрад Аденауэр" правительство использует для деловых поездок. Над Нидерландами экипаж неожиданно обнаружил поломку всех систем, которые обеспечивают связь судна с землей. Лайнер развернулся и совершил незапланированную посадку в аэропорту Кельна.
Пилот отправил аварийный код 7600, использующийся при потере связи с диспетчерами. На месте приземления воздушное судно ждали автомобили пожарной службы. Как сообщается, канцлер отправится на саммит в Аргентину другим рейсом утром 30 ноября.
Это не первый инцидент с правительственным самолетом Германии. В марте прошлого года самолет Меркель сломался перед вылетом в Египет. А недавно президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось задержаться с отлетом из-за поломки лайнера, передает ТАСС.
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