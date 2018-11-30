Володин назвал виновника церковного раскола на Украине

За церковным расколом на Украине стоит президент страны Петр Порошенко, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты уверен, что вмешательство лидера Незалежной в церковные дела не принесет мира украинскому народу.



Действия руководства Незалежной носят политизированный характер и разрушает мир и согласие на Украине, подчеркнул законодатель. Спикер Госдумы посетовал, что Константинопольский патриархат поощряет украинского лидера и его окружение.

"Очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах", – заявил председатель нижней палаты. Володин пояснил, что президент Украины пытается сохранить власть за несколько месяцев до президентских выборов, где у него нет шансов на победу.

По словам спикера Госдумы, вмешательство властей соседней страны в церковные дела ни к чему хорошему не приведет. "Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России", – уверен Володин.





Говоря о введении военного положения в Незалежной, спикер напомнил, что оно установлено в 10 юго-восточных областях страны, где уровень поддержки Порошенко наиболее низкий. По словам председателя нижней палаты, действия руководства Украина направлены на устранение оппонентов. В связи с этим Володин напомнил про запрет на использование русского языка, ограничение въезда для граждан России и прочие сомнительные меры киевского режима.

Напомним, ранее Вячеслав Володин обозначил цели провокации Украины в Керченском проливе, которая произошла в воскресенье, 25 ноября. Вторгшиеся в российские территориальные воды корабли военно-морских сил Украины были задержаны пограничниками ФСБ.

Парламентарий заявил, что таким образом руководство Украины попыталось решить собственные политические задачи, связанные с переносом президентских выборов и ограничением избирательных прав граждан. Граждане Незалежной стали заложниками авантюры руководства своей страны, с сожалением отметил спикер.