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Политика

Володин назвал виновника церковного раскола на Украине

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
За церковным расколом на Украине стоит президент страны Петр Порошенко, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты уверен, что вмешательство лидера Незалежной в церковные дела не принесет мира украинскому народу. 
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Действия руководства Незалежной носят политизированный характер и разрушает мир и согласие на Украине, подчеркнул законодатель. Спикер Госдумы посетовал, что Константинопольский патриархат поощряет украинского лидера и его окружение.  

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"Очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах", – заявил председатель нижней палаты. Володин пояснил, что президент Украины пытается сохранить власть за несколько месяцев до президентских выборов, где у него нет шансов на победу. 

По словам спикера Госдумы, вмешательство властей соседней страны в церковные дела ни к чему хорошему не приведет. "Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России", – уверен Володин.

Киево-Печерская лавра. Фото: commons.wikimedia.org/Falin (CC BY-SA 3.0)

Говоря о введении военного положения в Незалежной, спикер напомнил, что оно установлено в 10 юго-восточных областях страны, где уровень поддержки Порошенко наиболее низкий. По словам председателя нижней палаты, действия руководства Украина направлены на устранение оппонентов. В связи с этим Володин напомнил про запрет на использование русского языка, ограничение въезда для граждан России и прочие сомнительные меры киевского режима.  

Напомним, ранее Вячеслав Володин обозначил цели провокации Украины в Керченском проливе, которая произошла в воскресенье, 25 ноября. Вторгшиеся в российские территориальные воды корабли военно-морских сил Украины были задержаны пограничниками ФСБ.  

Парламентарий заявил, что таким образом руководство Украины попыталось решить собственные политические задачи, связанные с переносом президентских выборов и ограничением избирательных прав граждан. Граждане Незалежной стали заложниками авантюры руководства своей страны, с сожалением отметил спикер.

Автор: Иван Поляков30 ноября 2018, 14:59

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