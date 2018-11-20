Путин приготовил жесткий ответ Трампу
Россия не может оставить без внимания выход США из договора по ракетам средней и малой дальности. Президент России Владимир Путин заявил об этом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил.
"Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", – приводит слова главы государства РИА ФАН.
Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в мире за последние годы не стала спокойнее. Ситуацию дестабилизируют конфликты на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и юго-востоке Украины. Кроме того, блок НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал, особенно активно действуя вблизи российских границ.
"В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы", – сказал Путин.
Парижский форум мираhttps://t.co/cLTWhatRxp pic.twitter.com/ILKM9Dznau— Владимир Путин (@PutinRF) 12 ноября 2018 г.
Особенно Путин отметил необходимость оснащения армии и флота современным вооружением и техникой. В числе приоритетных задач российский лидер назвал совершенствование боевой подготовки войск – опираясь при этом на опыт военных операций в Сирии. Кроме того, по словам Владимира Путина, следует продолжать проработку нешаблонных и нестандартных задач, а также развивать практику внезапных проверок частей, пишет Ura.ru.
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