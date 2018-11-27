Трамп проглотил язык из-за грязной провокации Порошенко

Воскресный инцидент в Черном море, в результате которого российская береговая охрана задержала несколько украинских судов, вызвал довольно вялую реакцию президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта по международным отношениям Михаила Троицкого, нейтральная и немногословная риторика американского лидера говорит о том, что он настроен на встречу с президентом России Владимиром Путиным.



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