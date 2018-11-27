Трамп проглотил язык из-за грязной провокации Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Вторник 27 ноября
Лента новостей
21:01
В Ижевске 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
20:40
В Калининграде осквернили памятник великому философу
20:39
Роскошная Паулина Андреева раскрыла главный секрет идеальной фигуры
20:35
Двух волгоградцев лишили свободы за попытку продать автомат
20:29
Житель Удмуртии до смерти избил собутыльника
20:13
"Все соки выжали": муж Рапунцель из шоу "Дом-2" намекнул на скорый развод
20:08
Оперный певец из Уфы порвал рот во время выступления
19:53
В Тюмени из-за пожара в доме эвакуировали десятки людей
19:16
На омской свалке насмерть задавили женщину
19:13
Пытавшаяся красиво сфотографироваться модель крупно поплатилась (видео)
18:58
Под Нижним Новгородом произошло смертельное ДТП
18:41
Под Астраханью на свадьбе устроили стрельбу
18:39
Семенович умоляют показать аппетитные формы
18:32
Ресторан Modus отпраздновал свой день рождения
18:29
Урганта распекли за издевательства над измученным певцом
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года
18:16
Торжественная церемония вручения премии Elite-2018 пройдет в Москве
17:55
Дженнифер Лопес отшила российского хоккеиста
17:55
В московском метро произошел сбой
17:47
Собчак втянула трудоголика Корчевникова в мерзкий гей-скандал
17:23
Winter Science Day: научный новогодний фестиваль для всей семьи
17:02
Валерия прилюдно призналась в чувствах к умершему Кобзону
16:40
"Поет на языке бомжей": скандальный певец напал на страдальца Элджея
16:27
Обнимающую голые ягодицы Седокову отправили сниматься в порно
16:03
Тайная жена Казаченко нарушила многолетнее молчание
16:02
Житель Екатеринбурга снял скальп с собаки на глазах у ребенка
15:40
Актриса сериала "Игра престолов" шокировала дешевым нарядом
15:34
Президент назвал Пугачеву драной кошкой
15:29
Foodshow 2018: зажигательные выходные в компании звезд
15:27
Зимний фестиваль ресторанных концепций Palmafest пройдет в Москве
15:24
Потерявшая сознание Калашникова экстренно госпитализирована
15:21
Хитрый Лукашенко нанес России удар в спину
15:19
Дакота высказалась о тайном любовнике
14:47
Агата Муцениеце очаровала поклонников стройной фигурой
14:47
У актрисы Бортич роман с сыном депутата
14:36
Скрывающая развратное видео Максакова решилась на преступление
14:17
В России началась массовая блокировка карт
14:12
Турист едва не сорвался с дельтаплана во время полета (видео)
14:05
Голливудская актриса прилюдно опозорилась (фото)
14:03
Печальное известие испортило праздник Машкова
13:50
Пилот самолета с пассажирами на борту уснул за штурвалом
13:43
В Башкирии ревнивец напал с отверткой на знакомого
13:35
Тутберидзе жестко отбила нахальный вопрос о Медведевой
13:33
Иномарка протаранила пешеходный переход под Москвой
13:12
"Выступать сидя не начну": Сергей Жуков о своем здоровье
13:03
Самый богатый капиталист Китая вступил в Коммунистическую партию
12:42
Серябкина стала жертвой нападения в центре Москвы
12:35
На пожарище под Псковом нашли тела четырех человек
12:30
Известная певица рассказала о сексе с девушкой
12:22
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
12:06
НЛО или болид: россиян напугала яркая вспышка
12:02
"Иначе всем хана": раненый муж Гагариной бьется до конца
11:54
Украинская спортсменка показала соблазнительную фигуру
11:53
В Якутске из-за угроз отменили концерт популярного певца
11:46
Пьяный и с ружьем: мужчине грозит 15 лет за скандал в офисе
11:09
Крис Кельми сбежал из Москвы после смерти Евгения Осина
10:55
В московском метро произошел сбой
10:51
Человечеству пообещали глобальные пожары и голод
10:49
Молодой хоккеист умер после матча
10:43
"Настоящие любовники": интимное фото Лорак и Лазарева вызвало фурор
10:41
Под Владимиром автобус со школьниками столкнулся с грузовиком
10:37
Появились новые подробности конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл
10:31
Массовая драка мигрантов попала на видео
10:26
Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой
10:14
Украинцы восстали из-за введения военного положения
10:07
В Москве пенсионерку избили и пырнули ножом
10:03
"Спасибо за воспитание": Бузова в трусах поздравила отца
09:59
Сибиряк погиб во время спасения своей машины
09:52
Работница ограбила ломбард ради снятия порчи
09:43
В Башкирии загорелся нефтехимический завод (видео)
09:37
Российская модель выставила фото с мертвым ребенком
09:34
Самолет с пассажирами экстренно приземлился в Казани
09:28
"Нам врали": в высадке американцев на Марс усомнились
09:25
Киркоров променял дочь на вечер с Нетребко и женой Крутого
09:04
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
08:49
Новый космический зонд отправил на Землю снимок Марса
08:45
"А как же муж?": Собчак показала интимный ужин с футболистом
08:38
Квартиру безработной москвички обокрали на 6,3 миллиона
08:20
"Диетолог не справляется": названы главные проблемы Медведевой
08:04
В Петербурге умер известный дирижер
22:02
Раздавленная жуткой трагедией Милявская молит о помощи
22:02
Нурмагомедов высказался о свадьбе с Бузовой
21:52
Покинувшая страну после скандала Андреева ошарашила странным заявлением
21:52
Названы самые "курящие" города России
21:44
В Удмуртии во время пожара погиб человек
21:36
На Байкале перевернулся катер с пассажирами на борту
21:29
Звезда "Дома-2" показала новорожденного
21:27
"Молодая гвардия" помогла вернуть детей семье Богдан-Мельник
21:22
В Башкирии мужчина незаконно хранил 90 тысяч литров спирта
21:17
Житель Волгограда умер во время застолья
21:10
Люблю себя сама: засыпающая в одиночестве Чехова поделилась сокровенным
20:58
Житель Удмуртии до смерти забил брата молотком
20:57
"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане
20:53
В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб
20:44
В Екатеринбурге мужчина зарезал отчима и скинул тело в колодец
20:35
"Разлучили в детстве": близнеца Меган Маркл нашли в России
20:31
Житель Петербурга нашел дома редкое произведение искусства
20:19
Есть пострадавшие: в Омске маршрутка врезалась в КамАЗ
20:17
Оппозиция на выгуле: как прошел форум в Праге
20:11
Истосковавшийся по интиму Краско вернулся к жене
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Плюнувшему в миллионы россиян цинику Малахову вынесли безжалостный приговор
"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане
Беременная Пугачева получила неожиданный подарок
"Настоящие любовники": интимное фото Лорак и Лазарева вызвало фурор
Бесстыдник Малахов раскрыл грязную семейную тайну Марьянова
Измученная Шукшина ополчилась против наглеца Малахова
Политика

Трамп проглотил язык из-за грязной провокации Порошенко

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Воскресный инцидент в Черном море, в результате которого российская береговая охрана задержала несколько украинских судов, вызвал довольно вялую реакцию президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта по международным отношениям Михаила Троицкого, нейтральная и немногословная риторика американского лидера говорит о том, что он настроен на встречу с президентом России Владимиром Путиным.  
прочитано 3290 раз

По мнению политолога, глава Белого дома хочет вести переговоры со своим российским коллегой. "И в результате этих переговоров выяснить, как интересы США могут быть удовлетворены", – сказал аналитик. 

ПО ТЕМЕ

Военное положение на Украине обернулось нелепой клоунадой

Ушлый вояка Порошенко обвел всех вокруг пальца

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Эксперт отметил, что глава Белого дома никогда не позволял себе словесные нападки на Россию и обвинения ее лидера. "Трамп хочет, во всяком случае, возможно, лично поговорить с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, а потом определиться со своей позицией", – цитирует Троицкого BFM.RU. 

Вместе с тем он напомнил, что представитель США в ООН Никки Хейли использовала довольно жесткую риторику в адрес России. Поэтому эксперт не исключил, что американцы пытаются играть в классическую игру "Плохой и хороший полицейский".  

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли решение ввести военное положение в юго-восточных регионах. 

Комментариев из Белого дома не было больше суток. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что недоволен произошедшим, однако не стал предъявлять обвинения и претензии ни к одной из сторон конфликта. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео призвал лидеров России и Украины начать переговоры для урегулирования ситуации. 


Украинская провокация в Черном море произошла аккурат к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Встреча двух лидеров состоится в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Автор: Иван Поляков27 ноября 2018, 17:09

Политика

Ушлый вояка Порошенко обвел всех вокруг пальца
Путин отчитал Меркель за грязную провокацию Порошенко
Россия получила пощечину в ООН
"Точка невозврата": Лавров предупредил зарвавшийся Запад

Шоу-бизнес

"Все соки выжали": муж Рапунцель из шоу "Дом-2" намекнул на скорый развод
Отвергнутого Машкова избил земляк
Семенович умоляют показать аппетитные формы
Урганта распекли за издевательства над измученным певцом

Проишествия

В Москве ограбили блогера-миллионера
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Политика

Путин отчитал Меркель за грязную провокацию Порошенко

Российский лидер не пощадил ни Киев, ни Берлин
Шоу-бизнес

"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане

Пользователи Сети обсудили внешность артистки
Шоу-бизнес

Крис Кельми сбежал из Москвы после смерти Евгения Осина

Музыкант отказался от вредных привычек
Шоу-бизнес

Печальное известие испортило праздник Машкова

В свой день рождения актер узнал грустную новость

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой
От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина
Пенсионерка из Бразилии стала звездой стриптиза
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя

Спорт

Тутберидзе жестко отбила нахальный вопрос о Медведевой
Украинская спортсменка показала соблазнительную фигуру
"Диетолог не справляется": названы главные проблемы Медведевой
"Дно пробито": Ягудин прошелся по расслабившейся Медведевой

Регионы

В Дагестане пытались убить известную певицу
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru