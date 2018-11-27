Трамп проглотил язык из-за грязной провокации Порошенко
По мнению политолога, глава Белого дома хочет вести переговоры со своим российским коллегой. "И в результате этих переговоров выяснить, как интересы США могут быть удовлетворены", – сказал аналитик.
Эксперт отметил, что глава Белого дома никогда не позволял себе словесные нападки на Россию и обвинения ее лидера. "Трамп хочет, во всяком случае, возможно, лично поговорить с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, а потом определиться со своей позицией", – цитирует Троицкого BFM.RU.
Вместе с тем он напомнил, что представитель США в ООН Никки Хейли использовала довольно жесткую риторику в адрес России. Поэтому эксперт не исключил, что американцы пытаются играть в классическую игру "Плохой и хороший полицейский".
Напомним, в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли решение ввести военное положение в юго-восточных регионах.
Комментариев из Белого дома не было больше суток. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что недоволен произошедшим, однако не стал предъявлять обвинения и претензии ни к одной из сторон конфликта. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео призвал лидеров России и Украины начать переговоры для урегулирования ситуации.
Порошенко с трибуны Рады четыре года назад заявлял о ненужности военного положения, утверждая, что оно помешает восстановлению экономики. Вчера в той же Раде он говорил обратное. Болезнь Альцгеймера?— Константин Симонов (@ich_Mitra) 27 ноября 2018 г.
Украинская провокация в Черном море произошла аккурат к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Встреча двух лидеров состоится в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.
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