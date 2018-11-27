Больной Порошенко подложил свинью Путину и Трампу

Воскресный инцидент в Керченском проливе пока не повлиял на планы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об отмене готовящейся встречи в Аргентине на полях саммита G20 лидеры не говорили. Между тем эксперты не исключают, что задержание украинских кораблей в Черном море может омрачить долгожданную беседу глав государств.



Провокация в Керченском проливе может стать поводом для усиления санкционного и военно-политического давления на Россию, считает эксперт из Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, очевидно, что украинский лидер Петр Порошенко пытается выслужиться перед Западом.

Президент Незалежной, пояснил аналитик, пытается показать, что его страна является "бастионом сдерживания России", и под это дело выбить из американцев и европейцев еще денег. "Не стоит говорить о том, что Трамп сейчас пытается умиротворить Порошенко. Напомню, что именно при Трампе Украина стала получать летальное оружие, Javelin (переносные противотанковые ракетные комплексы. – Прим. ред.)", – цитирует Блохина НСН.

Эксперт напомнил о словах постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что инцидент в Керченском проливе может осложнить и без того непростые российско-американские отношения.

Стоит отметить, что глава Белого дома Дональд Трамп не спешил реагировать на задержание трех украинских судов российскими кораблями береговой охраны. О реакции американского лидера стало известно спустя почти сутки после инцидента.





Отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что недоволен происходящим, и выразил надежду на улучшение ситуации. По словам Трампа, европейские лидеры также не в восторге. "Мы все работаем над этим вместе", – сказал глава Белого дома.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Трампа продолжает готовиться, несмотря на инцидент в Керченском проливе. Саммит "Большой двадцатки" в столице Аргентины Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли решение ввести военное положение в юго-восточных регионах.

Порошенко с трибуны Рады четыре года назад заявлял о ненужности военного положения, утверждая, что оно помешает восстановлению экономики. Вчера в той же Раде он говорил обратное. Болезнь Альцгеймера? — Константин Симонов (@ich_Mitra) 27 ноября 2018 г.

При этом пользователи Сети вспомнили, что в июле 2014 года лидер Незалежной говорил о ненужности военного положения и убеждал депутатов в его вреде для экономики страны. Комментаторы предположили, что у президента Украины прогрессирует болезнь Альцгеймера, одним из симптомов которой является потеря памяти.

