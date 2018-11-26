Зачем Порошенко развязал войну с Россией

Инцидент в Керченском проливе с участием украинских кораблей стал прологом в большой игре, которую затеял президент Петр Порошенко. Цель этого спектакля – удержаться у власти любой ценой. Правда, украинскому лидеру невдомек, что все происходящее может обернуться против него и тогда его ждет, в лучшем случае, судьба Виктора Януковича.

Очевидно, что Порошенко лично отдал приказ своим морякам пойти на жесткую провокацию в российских территориальных водах. Никакой острой необходимости перегонять три разваливающихся корабля из Одессы в Азовское море не было: в Мариуполе и Бердянске хватает военных судов и для защиты портов, и для патрулирования своей акватории.

Можно предположить, что в Киеве заручились поддержкой или, по крайней мере, обещаниями США и Европы помочь в случае конфронтации с Россией. Вот только ни Порошенко, ни народ Украины и даром не нужны Дональду Трампу иди Ангеле Меркель. Но при этом Незалежная должна и дальше по западному сценарию играть свою главную роль в деле дальнейшей изоляции России.

Если вспомнить, когда и по каким причинам началась атака на Россию, то вопросов на этот счет не возникнет. В войне на Донбассе виноваты русские, малайзийский "Боинг" сбили они же, Крым отобрали зеленые человечки и т.д. В ответ Москва получает все новые пакеты санкций, ограничений, оскорблений и угроз.

То есть, Украина играет роль некоего запала в негласной войне против России и теперь по замыслу невидимых кукловодов наступила пора вывести эту войну на новый уровень и сделать ее вполне осязаемой. И тогда Запад снова сможет обвинить Россию в агрессии и, погладив Порошенко по головке, вести новые санкции.

Порошенко нужно любой ценой удержаться у власти и не допустить возвращения в большую политику Юлии Тимошенко. Это еще один из скрытых смыслов устроенной в Керченском проливе провокации. Оранжевая принцесса сейчас лидирует во всех предвыборных рейтингах и поэтому президент, который не сможет составить ей конкуренцию на выборах, должен или отменить эти выборы, или избавиться от неугодных противников.





Военное положение как нельзя лучше подходит для того, чтобы оттянуть неприятный для Порошенко момент расставания с властью. Причем, не обязательно втягиваться в полномасштабную войну, достаточно мелкими уколами на суше и на море провоцировать Россию, и таким образом продлевать хоть до бесконечности военное положение. В вялотекущем режиме провокаций Порошенко может сидеть в президентском кресле еще очень долго.

Проблема лишь в том, захочет ли народ Украины мириться с таким положением вещей. Судя уже по сегодняшним сообщениям, прикормленные властью националисты уже не очень-то довольны происходящим. Они требуют от Порошенко выполнения принципа: "сказал А – говори Б".

Акция под консульством РФ в Одессе: как это было, - ФОТО, ВИДЕО https://t.co/kKffxrHpcx pic.twitter.com/FGZeyDoipE — Одесса Таймс (@timesodua) 26 ноября 2018 г.

Президенту настоятельно рекомендуют разорвать дипломатические отношения с Москвой и национализировать все имущество, находящееся на Украине. Такие хотелки националистов – первый звоночек к тому, что Порошенко в покое не оставят и тогда судьба Виктора Януковича покажется нынешнему президенту путем к спасению.

Есть и другая перспектива: свой сценарий развития событий предложил в интервью Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он предположил, что именно для того, чтобы сохранить в своих руках президентскую власть, Петр Порошенко совместно с СНБО и СБУ запустили спецоперацию "Кораблики". Так Манукян назвал инцидент в Керченском проливе. После этого, по мнению эксперта, ручной парламент запустит механизм военного положения и выборы можно спокойно отменять.





"Полное отсутствие доступа к СМИ для оппозиции и как следствие запрет любой агитации в отношении других кандидатов. Лишь "кандидат №1" будет иметь право говорить. Любые возражения о военном положении будут безжалостно подавляться. Здравствуй военная диктатура на Украине", – так видит развитие ситуации Манукян.

Но тут, предполагает эксперт, в игру могут вступить кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Если они попытаются собрать людей на "Майдан 3.0", то это будет означать для них мгновенную смерть, так как при военном положении никто с предателями Родины церемониться не будет.

"Единственным выгодоприобретателем от военного положения на Украине кроме Порошенко может стать темная лошадка. Любой малоизвестный в стране политик на фоне военного положения на Украине может возглавить сопротивление людей этой дикой мере и стать новым кандидатом от народа. Но кто же на это решится...", – заключает Вадим Манукян.