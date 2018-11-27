Военное положение на Украине обернулось нелепой клоунадой

Так весело, как сегодня, в Киеве не было уже давно. Военное положение, введенное по инициативе президента Украины Петра Порошенко, обернулось феерическим шоу: министры правительства Незалежной начали являться на заседания в камуфляже, чем изрядно повеселили пользователей Сети.



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