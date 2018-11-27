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Политика

Военное положение на Украине обернулось нелепой клоунадой

Фото:mil.gov.ua
Так весело, как сегодня, в Киеве не было уже давно. Военное положение, введенное по инициативе президента Украины Петра Порошенко, обернулось феерическим шоу: министры правительства Незалежной начали являться на заседания в камуфляже, чем изрядно повеселили пользователей Сети.  
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Главным шоуменом всея Украины на сей раз оказался министр инфраструктуры Владимир Омелян. Одиозный чиновник, прославившийся многочисленными нелепыми заявлениями, напялил на себя военную форму и принялся из теплого киевского кабинета раздавать указы, связанные с военным положением.  

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Так, Омелян поручил усилить охрану вокзалов, аэропортов, а также морских и речных гаваней. Кроме того, он приказал обеспечить первоочередной пропуск вагонов с военными грузами по железной дороге. Для солидности он прикрепил на своей странице в Facebook фотографию себя любимого в военной форме. 

Экспертное сообщество и пользователи Сети подобный карнавал не оценили. "Я не понял, он ведь совещался в Киеве. А там ведь пока нет военного положения. Или уже есть?" – задался вопросом политолог Владимир Корнилов.

"Украинские министры после введения военного положения начали являться на заседания в камуфляже. Не хватает еще боевой раскраски и автомата через плечо. А пока в Киеве карнавал, подставленные Порошенко моряки сидят под стражей", – высказался на своей странице в Twitter пользователь Константин Симонов.  

Напомним, накануне Верховная рада проголосовала за законопроект президента Петра Порошенко о введении военного положения. Специальный режим вводится на 30 дней – с 28 ноября и до конца декабря в юго-восточных областях страны. 

О военном положении на Украине заговорили после инцидента в Керченском проливе в минувшую субботу. Суда Военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ.

Автор: Иван Поляков27 ноября 2018, 16:15

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