Наглого Порошенко жестко унизили в прямом эфире на ТВ
По его словам, с точки зрения международного права Россия и Украина находятся в состоянии вооруженного конфликта. В эфире телеканала "112 Украина" Жданов задался вопросом, зачем вообще было посылать маломощные катера против Черноморского флота России?
Офицер отметил, что изначально не было надежды на то, что украинские моряки пробьются из Черного моря в Азовское. "Где наш флагман "Гетман Сагайдачный", почему он не ведет бой, чтобы пройти через Керченский пролив?" – сокрушается военный.
Жданов подчеркнул, что Украине не стоило лезть в серьезные разборки, если у нее нет на это возможностей. "Если у нас нет сил и средств, то сидите и молчите", – сказал он. По его словам, не было нужды рисковать жизнью моряков.
Интересно, а Порошенко ответит перед гражданами Украины за то, что послал украинских моряков на операцию с очевидным исходом - поражением?— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 25 ноября 2018 г.
Напомним, в минувшее воскресенье Киев отметился гнусной провокацией у Керченского пролива. Два боевых катера и один буксир военно-морских сил Украины без разрешения вошли в территориальные воды России. В итоге суда были задержаны пограничной охраной ФСБ.
После этого в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором президенту Порошенко было рекомендовано ввести военное положение. Решение должны одобрить депутаты Верховной рады.
Военное положение, помимо прочего, предполагает отмену очередных президентских выборов, которые должны состояться в марте 2019 года. Отменяются митинги и политическая агитация, проводится мобилизация, вводится комендантский час.
Вместе с тем полностью разрывать отношения с Москвой Киев не собирается. По словам Порошенко, Украина по-прежнему будет торговать с Россией, а также продолжит участвовать в международных соглашениях, в том числе минских.
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