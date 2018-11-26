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Политика

Наглого Порошенко жестко унизили в прямом эфире на ТВ

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины в очередной раз сделали мальчиком для битья на украинском телевидении. В эфире одного из телеканалов бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов раскритиковал решение властей Незалежной идти на прорыв через Керченский пролив, в результате чего три украинских судна были задержаны российской береговой охраной. 
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По его словам, с точки зрения международного права Россия и Украина находятся в состоянии вооруженного конфликта. В эфире телеканала "112 Украина" Жданов задался вопросом, зачем вообще было посылать маломощные катера против Черноморского флота России?  

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Офицер отметил, что изначально не было надежды на то, что украинские моряки пробьются из Черного моря в Азовское. "Где наш флагман "Гетман Сагайдачный", почему он не ведет бой, чтобы пройти через Керченский пролив?" – сокрушается военный.  

Жданов подчеркнул, что Украине не стоило лезть в серьезные разборки, если у нее нет на это возможностей. "Если у нас нет сил и средств, то сидите и молчите", – сказал он. По его словам, не было нужды рисковать жизнью моряков.  


Напомним, в минувшее воскресенье Киев отметился гнусной провокацией у Керченского пролива. Два боевых катера и один буксир военно-морских сил Украины без разрешения вошли в территориальные воды России. В итоге суда были задержаны пограничной охраной ФСБ.  

После этого в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором президенту Порошенко было рекомендовано ввести военное положение. Решение должны одобрить депутаты Верховной рады. 

Военное положение, помимо прочего, предполагает отмену очередных президентских выборов, которые должны состояться в марте 2019 года. Отменяются митинги и политическая агитация, проводится мобилизация, вводится комендантский час. 

Вместе с тем полностью разрывать отношения с Москвой Киев не собирается. По словам Порошенко, Украина по-прежнему будет торговать с Россией, а также продолжит участвовать в международных соглашениях, в том числе минских.

Автор: Иван Поляков26 ноября 2018, 16:51
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