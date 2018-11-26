Наглого Порошенко жестко унизили в прямом эфире на ТВ

Президента Украины в очередной раз сделали мальчиком для битья на украинском телевидении. В эфире одного из телеканалов бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов раскритиковал решение властей Незалежной идти на прорыв через Керченский пролив, в результате чего три украинских судна были задержаны российской береговой охраной.



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