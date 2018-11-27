Ушлый вояка Порошенко обвел всех вокруг пальца

В официальном издании органов госвласти Украины опубликован указ Петра Порошенко о введении военного положения на 60 дней. Накануне Верховная рада приняла документ, в котором фигурирует срок в 30 дней.

Получается, что хитрый Порошенко, который мечтает отменить назначенные на март президентские выборы, подсунул депутатам не тот указ. Фактически они голосовали за введение военного положения на месяц и тогда бы выборы прошли, как и планировалось 31 марта. Но теперь ситуация становится непонятной: предвыборную кампанию нельзя начинать за три месяца до голосования, если в стране будет действовать военное положение.

Еще один спорный момент обнаружили эксперты в опубликованном указе. В документе не упоминаются области, в которых вводится военное положение. Их всего десять, это приграничные с Россией регионы. Однако же в указе, опубликованном в официальном издании, территории, попадающие под введение военного положения, не уточняются, пишет РИА ФАН.

Если опираться на действующее украинское законодательство, то опубликованный указ уже вступил в силу. Правда, в Верховной раде не уверены, что он будет иметь юридическую силу, так как депутаты голосовали за другой документ. Парламентарий Тарас Пастух объяснил в эфире телеканала "112 Украина", что все сделано правильно, а официальное издание органов госвласти по ошибке опубликовало первоначальный вариант указа.

Опубликован указ о военном положении, но не тот, который приняла Рада. Как это?



Как попало.https://t.co/jkQsQ90Zdl pic.twitter.com/pxbsJmeCBB — Politme.com (@Politmecom) 27 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и маневрировали у берегов Крыма несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ сегодня подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок наполовину. Также верховный главнокомандующий привел войска в состояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических объектов.