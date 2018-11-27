Ушлый вояка Порошенко обвел всех вокруг пальца
Получается, что хитрый Порошенко, который мечтает отменить назначенные на март президентские выборы, подсунул депутатам не тот указ. Фактически они голосовали за введение военного положения на месяц и тогда бы выборы прошли, как и планировалось 31 марта. Но теперь ситуация становится непонятной: предвыборную кампанию нельзя начинать за три месяца до голосования, если в стране будет действовать военное положение.
Еще один спорный момент обнаружили эксперты в опубликованном указе. В документе не упоминаются области, в которых вводится военное положение. Их всего десять, это приграничные с Россией регионы. Однако же в указе, опубликованном в официальном издании, территории, попадающие под введение военного положения, не уточняются, пишет РИА ФАН.
Если опираться на действующее украинское законодательство, то опубликованный указ уже вступил в силу. Правда, в Верховной раде не уверены, что он будет иметь юридическую силу, так как депутаты голосовали за другой документ. Парламентарий Тарас Пастух объяснил в эфире телеканала "112 Украина", что все сделано правильно, а официальное издание органов госвласти по ошибке опубликовало первоначальный вариант указа.
Опубликован указ о военном положении, но не тот, который приняла Рада. Как это?— Politme.com (@Politmecom) 27 ноября 2018 г.
Как попало.https://t.co/jkQsQ90Zdl pic.twitter.com/pxbsJmeCBB
Напомним, 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и маневрировали у берегов Крыма несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь. Они признались, что совершили подготовленную провокацию.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ сегодня подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и уменьшила срок наполовину. Также верховный главнокомандующий привел войска в состояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических объектов.
Пользователи Сети обсудили внешность артистки
Бывший тренер Медведевой не желает говорить о фигуристке
Мужчина продемонстрировал свою стойкость
Интерес к девушкам возник в студенческие годы