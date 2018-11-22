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Политика

В Москве нашли управу на распоясавшийся Киев

Фото: www.globallookpress.com
Безрассудное поведение Киева в Азовском море порядком утомило Москву. В российской столице не исключают, что могут пойти на перекрытие Азова. Об этом заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.  
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Эксперт обратил внимание на то, что Запад предпочитает не замечать случаев захвата украинцами российских кораблей. Однако, отметил Евсеев, Незалежная задержала 15 кораблей, мотивировав это тем, что они "незаконно" посещали Крым, который Украина считает оккупированной территорией.  

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Терпение Москвы лопнуло. Теперь она может пойти на беспрецедентный шаг – закрытие Керченского пролива для прохода украинских судов, написал Евсеев в своей колонке в газете "Известия".  

Перспектива блокирования Азова вызывает нервную реакцию на Западе. Великобритания призвала Россию соблюдать международное право и экономические интересы. Однако в реальности экономика Незалежной Европу волнует мало, уверен политолог. Киев, по его словам, нужен Западу лишь как инструмент для давления на Москву. 

Другое дело, подчеркнул Евсеев, что НАТО не исключает создания военно-морской базы в Азовском море. Это основной интерес Запада в регионе, уверен аналитик. "Москва этого не позволит, как бы не хотелось некоторым на Западе”, – резюмировал он.

Фото: www.globallookpress.com 

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась весной этого года, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". Действия Киева в Москве назвали морским терроризмом. В ответ ФСБ задержала несколько судов, следовавших в порты Незалежной. 

За развернувшимся противостоянием наблюдают в Брюсселе. Как писали "Дни.ру", еврокомиссар по иностранным делам Федерика Могерини объявила о намерении ЕС принять "целевые меры". О чем конкретно идет речь, дипломат тактично умолчала.

Автор: Иван Поляков22 ноября 2018, 11:32

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