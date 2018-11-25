Украина вторглась в Россию: флот идет к Крымскому мосту
Украинские корабли нарушили две статьи Конвенции ООН по морскому праву. Согласно им прибрежное государство отвечает за безопасность в морском пространстве, передает РИА Новости.
Отмечается, что Корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей. Украинская сторона утверждает, что объявила заранее о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами для безопасности судоходства.
Ранее сообщалось, что Киев готовит масштабные провокации в Азовском море. Донецкие разведчики узнали, что СБУ хочет потопить несколько кораблей и напасть с моря на ДНР.
Как заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Киев разрабатывает несколько сценариев провокаций на воде с целью эскалации напряженности. На этом фоне, по словам полковника, не исключена попытка вооруженного вторжения с моря на территорию Донецкой народной республики.
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