Крымский мост до смерти напугал генералов НАТО
Комитет Североатлантического альянса по вопросам безопасности осудил строительство Крымского моста. Изменения в очередную антироссийскую резолюцию НАТО были внесены по настоянию украинской стороны.
В документе даже появился раздел под названием "Противодействие гибридным угрозам России". Критика коснулась и политики нашей страны в отношении задержки украинских судов в Азовском море.
"Сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе", – сообщается в документе. Экологические риски при этом не разъясняются.
В России посчитали вердикт альянса бессмысленным и напомнили, что Крымский мост давно функционирует. Пользователи соцсетей назвали решение НАТО крайне запоздалым, а в том, что резолюция блока не изменит позицию России, признались даже украинцы.
Понимаю, что вы сейчас хотели бы оказаться здесь, а не на работе. Берите отпуск, приезжайте :) #крымскиймост pic.twitter.com/oUmXYoheIF— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 19 ноября 2018 г.
В список опасных объектов предлагают внести и другие грандиозные сооружения: россияне шутят, что НАТО собирается дать оценку каждому инфраструктурному объекту по аналогии с мостом. Также натовским генералам припоминают их подвиги в разных частях мира, к которым есть много вопросов.
В Киеве Крымский мост вызывает негодование не только из-за украинской позиции относительно полуострова, но и в силу возможности России контролировать движение судов в Керченском проливе. В Москве не раз заявляли о полной приверженности международному морскому праву и двусторонним договорам.
Российский лидер сделал жесткое заявление
Нелицеприятные факты взбесили королеву
Продюсер проводил время с некой брюнеткой
Певец оставил движимое и недвижимое имущество