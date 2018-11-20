Москва поставила на место заступившихся за Киев европейцев
Депутат отметил, что никто из европейских политиков не был в Крыму, и не факт, что Могерини представляет, где находится Азовское море. В беседе с RT парламентарий отметил, что Украина сама создает напряженность в регионе.
Ранее Могерини объявила о намерении Европейского союза принять "целевые меры" из-за сложившейся в Азовском море ситуации. Дипломат пообещала обсудить вопрос со странами ЕС. Срок – ближайшие дни или недели, заверила она.
Скептически отнесся к словам Могерини и доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. По словам эксперта, дипломат не имеет в виду какие-либо меры, а ее заявления носят декларативный характер. "Грозит пальцем России, имея при этом бравый вид", – приводит слова аналитика RT.
Манойло отметил, что подобными заявлениями ЕС не оказывает поддержку Украине. На его взгляд, это личный порыв Могерини, а в реальности у Брюсселя нет особого желания помогать Киеву.
Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась весной этого года, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". Действия Киева в Москве назвали морским терроризмом. В ответ ФСБ задержало несколько судов, следовавших в порты Незалежной.
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