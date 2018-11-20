Москва поставила на место заступившихся за Киев европейцев

Европейский союз переоценивает свои силы и возможности относительно давления на Россию. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя заявление еврокомиссара по дипломатии Федерики Могерини о готовности Брюсселя принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.



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