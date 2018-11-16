Москва дала жесткий ответ на хамское поведение Киева

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Сделано заявление об убийстве Порошенко
партнеры
Пятница 16 ноября
Лента новостей
17:37
При пожаре в центре Омска погиб человек
17:28
Дагестанского спортсмена задержали за убийство таксиста
16:46
Стриженова не узнала изменившуюся дочь
16:39
Лазер против рака: найден революционный метод борьбы с онкологией
16:38
Маслякову предложили приютить у себя Генассамблею ООН
16:38
Совет на выходные
16:06
После безобразной драки от жены-старушки Солнцева отреклась дочь
15:36
Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного
14:52
Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
14:50
40-летняя Толкалина предъявила большой живот
14:47
Провинциальная аферистка выживает ведущую "Времени" из квартиры у Кремля
14:32
Известный спортсмен промышлял разбоем под Москвой
14:29
Паникующая Собчак вцепилась в женщину у всех на глазах
14:16
Мужчину и женщину убило током от батареи в квартире
13:58
Россия готовит сокрушительный удар по Украине
13:52
"Вы сдурели?": на Бородину накинулись из-за сосущей на лестнице дочери
13:50
Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением
13:34
Нижегородец курил в кровати и сгорел заживо
13:13
Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына
13:06
Пьяная россиянка убила мужа за плохой ремонт
13:02
Жующий чужие волосы маньяк попал на видео
12:47
Новые данные о состоянии исхудавшей Степаненко
12:29
Под Ростовом при пожаре погибли трое детей
12:12
Освободившегося от Степаненко Петросяна позвали на шоу "Холостяк"
12:12
Кот спел "грузинские песни" и стал звездой (видео)
12:04
Умерла жена первого президента Татарстана
11:58
Изменившуюся Алсу не узнали в Кремле
11:52
Ревнивец избил друга и отобрал ноутбук
11:37
Кокорин решился на отчаянный шаг
11:34
Казаченко упал в ноги перекошенной Аманти
11:22
Трое москвичей пострадали при взрыве самогонного аппарата
11:11
В московском метро девушку зажало между платформой и вагоном
11:00
Джоли вернула приемного сына в Корею
10:43
Главные события Москвы
10:39
Безработную москвичку обокрали на 1,7 млн рублей
10:16
Петросян и Степаненко развелись
10:12
Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет
10:00
Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
09:51
Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте попало на видео
09:48
У сбежавшей к старому гею Медведевой появилась неожиданная союзница
09:29
Российский музыкант сыграл на концерте и внезапно умер
09:13
47-летнюю актрису нашли мертвой в собственном доме
08:49
Траньков в ужасе из-за рака
08:43
Подруга рассказала о мистике после смерти Глаголевой
08:41
Известный певец умер от пневмонии
08:12
Объявлено о разрыве семьи Меган Маркл
22:00
В доме на юго-западе Москвы произошел взрыв
21:46
"Грязная бомжиха": влюбленные из "Дома-2" устроили жуткий скандал
21:26
Пишущую об общественном транспорте журналистку зажало дверью автобуса
21:05
Жена солиста "Иванушек" рассказала о тайном сыне Яковлева
21:02
Драка двух поэтов в Москве закончилась поножовщиной
20:50
Под Нижним Новгородом водитель пикапа сбил собаку и врезался в дерево
20:33
Пострадали дети: в Тюмени машина влетела в толпу людей
20:26
"Дала надежду": вышел последний фильм Веры Глаголевой
20:25
В Казани пожилая велосипедистка попала под машину
20:15
Мать с сыном заживо сгорели под Волгоградом
19:57
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
19:41
Как Пелагея изгаляется ради молодого мужа
19:35
В Удмуртии вор вынес из дома все металлические вещи
18:57
"Дебил, что ли?!": участник "Дома-2" силой добивался секса
18:50
На крыльце супермаркета нашли труп молодой девушки
18:19
Захарова разнесла в клочья обидчиков российских журналистов
18:06
Устроившей драку в гостях у Малахова старушке-жене Солнцева грозит тюрьма
18:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 ноября 2018 года
17:29
"Молодящийся клоун": раскрыт страх Киркорова
17:07
"ЕР" поддержит социальное предпринимательство
16:51
Пойманный на изменах Кержаков избил жену
16:50
В России начались перебои с бензином
16:49
Малахов рассекретил тайного сына Бузовой
16:37
Рассвирепевший Масляков набросился на Галкина в антракте
16:11
После разрыва с Питтом Джоли разбивает семью Бекхэма
16:06
Подросток на угнанном ВАЗе устроил массовое ДТП
15:56
Дума отменяет уголовное наказание за лайки и репосты
15:54
Мать показала сокровенную вещь Жанны Фриске
15:40
Покалеченная Кравец отправилась в травмпункт после стычки на канале
15:38
Роналду после гей-скандала собрался под венец
15:34
В Омске из автобуса на дорогу выпала женщина с ребенком
15:18
"Трогала ниже пояса": звезду "Дома-2" выгнали из эскорта за приставания к принцу
15:13
Украина готовится сравнять Донбасс с землей
14:25
Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс
14:23
Холод приводит к алкоголизму
14:08
Известная актриса умерла в доме для престарелых
14:00
Премия "Headliner года" набирает обороты
13:53
"Как свинья": Шнурова затравили за отношение к сексуальной Лорак в "Голосе"
13:32
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
13:14
Спа для улыбки: новая Oral-B GENIUS 10 000 Orchid Purple в нежных цветочных тонах
13:04
Девочка избила насильника во дворе школы
12:58
"Поменялось отношение": ведущий "Пусть говорят" о раке
12:47
"За Алину никто не болел": Траньков врезал Загитовой
12:44
Российская актриса умерла в возрасте 90 лет
12:41
"Стоит!": Шура потряс народ колбасой
12:31
Пострадавшему в ДТП ребенку удалили часть мозга
12:13
Грабители избили таксиста и бросили на обочине
12:07
Похоронивший жену и детей Ливанов: Мой оптимизм меня и спасает
12:06
Не Меган Маркл: что может взбесить Елизавету II
11:56
Нацпроект "Здравоохранение" – план действий по улучшению здоровья россиян
11:51
Семья или сцена: Алсу откровенно о деспотизме мужа
11:36
Отрубивший жене руки ревнивец избежал сурового приговора
11:30
Резкое потепление вызывает бесплодие у мужчин
11:27
Под Москвой грабитель изувечил в подъезде 26-летнюю девушку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пойманный на изменах Кержаков избил жену
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
Казаченко упал в ноги перекошенной Аманти
Малахов рассекретил тайного сына Бузовой
Лазарев на всю страну послал Бузову
Политика

Москва дала жесткий ответ на хамское поведение Киева

Фото: www.globallookpress.com
Отношения между Россией и Украиной в акватории Азовского моря стремительно обостряются. Киев продолжает задерживать суда, следующие в порты Крыма, и грозит Москве военной силой. В российской столице между тем полагают, что на вооруженное противостояние Незалежная не готова, поскольку хорошо осознает возможности своих армии и флота.  
прочитано 139 раз

Украина готова на жесткую реакцию по любому поводу, но только на словах, уверен первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.  

ПО ТЕМЕ

Порошенко грезит о войне с Россией

За пять минут: Украина готова уничтожить российский флот

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Парламентарий прокомментировал заявления из Киева об исках в международные суды в связи с деятельностью России в Азовском море. "Что касается дипломатических демаршей, Россия к ним привыкла и не обращает особого внимания, потому что не верит в объективность Запада", – цитирует законодателя RT.

Затулин призвал горячие головы в Киеве понимать реальные возможности Украины. Депутат оценил их как "мизерные". По его словам, Незалежная прекрасно осознает реальный потенциал своих вооруженных сил.  

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Украина подталкивает Россию к серьезным шагам в Азовском море. Парламентарий не исключил, что в ответ на задержание пограничниками Незалежной 15 российских судов Москва может пойти на закрытие моря для прохода украинских судов.

В Киеве такую перспективу встретили без восторга. Занервничали, в том числе, в Верховной раде. Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что реакция Незалежной будет "жесткой". Она напомнила, что у Киева есть несколько исков о нарушении Россией международной конвенцией по морскому праву. 

Украина, в случае обострения ситуации, будет подавать их в международные суды, заявила Луценко. "Обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников", – подчеркнула она.

Автор: Иван Поляков16 ноября 2018, 18:11

Политика

Поступок Путина вызвал панику у нервных украинцев
Сенсационные подробности криминального прошлого Порошенко
Кремль выступил с заявлением после атаки на Путина
Макрон нелепо оправдался за унижения от Трампа

Шоу-бизнес

Стриженова не узнала изменившуюся дочь
После безобразной драки от жены-старушки Солнцева отреклась дочь
40-летняя Толкалина предъявила большой живот
Провинциальная аферистка выживает ведущую "Времени" из квартиры у Кремля

Проишествия

Жующий чужие волосы маньяк попал на видео
Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

"Дала надежду": вышел последний фильм Веры Глаголевой
Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
Шоу-бизнес

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор

Примадонна никого не оставила равнодушным
Культура

Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного

Муцениеце надеется на "воскресение" героев фильма
Шоу-бизнес

Стриженова не узнала изменившуюся дочь

Наследница телеведущей предстала в необычном образе
Шоу-бизнес

"Вы сдурели?": на Бородину накинулись из-за сосущей на лестнице дочери

Девочку подловил кобель

Гороскоп

Совет на выходные
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября

Фоторепортажи

Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет
Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке

Спорт

Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением
Кокорин решился на отчаянный шаг
У сбежавшей к старому гею Медведевой появилась неожиданная союзница
Траньков в ужасе из-за рака

Регионы

Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru