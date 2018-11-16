Москва дала жесткий ответ на хамское поведение Киева

Отношения между Россией и Украиной в акватории Азовского моря стремительно обостряются. Киев продолжает задерживать суда, следующие в порты Крыма, и грозит Москве военной силой. В российской столице между тем полагают, что на вооруженное противостояние Незалежная не готова, поскольку хорошо осознает возможности своих армии и флота.



Украина готова на жесткую реакцию по любому поводу, но только на словах, уверен первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Парламентарий прокомментировал заявления из Киева об исках в международные суды в связи с деятельностью России в Азовском море. "Что касается дипломатических демаршей, Россия к ним привыкла и не обращает особого внимания, потому что не верит в объективность Запада", – цитирует законодателя RT.



Затулин призвал горячие головы в Киеве понимать реальные возможности Украины. Депутат оценил их как "мизерные". По его словам, Незалежная прекрасно осознает реальный потенциал своих вооруженных сил.

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Украина подталкивает Россию к серьезным шагам в Азовском море. Парламентарий не исключил, что в ответ на задержание пограничниками Незалежной 15 российских судов Москва может пойти на закрытие моря для прохода украинских судов.

"Россия использует Азовское море как канал для обеспечения своих сил на Донбассе оружием с территории Крыма", — сказал представитель Украины в ООН.

Рукалицо. Смешались в кучу кони, люди... Весь микс киевской лжи в одном флаконе - Крым, оружие, Россия, Донбасс и Азовское море. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 31 октября 2018 г.

В Киеве такую перспективу встретили без восторга. Занервничали, в том числе, в Верховной раде. Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что реакция Незалежной будет "жесткой". Она напомнила, что у Киева есть несколько исков о нарушении Россией международной конвенцией по морскому праву.

Украина, в случае обострения ситуации, будет подавать их в международные суды, заявила Луценко. "Обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников", – подчеркнула она.