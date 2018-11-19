Соловьев лихо унизил зарвавшихся украинцев
В Незалежной то и дело хвастаются мощью своей армии и военно-морских сил. Кризис в Азовском море, спровоцированный Киевом, заставил украинское руководство увеличить группировку ВМФ в регионе. Хотя всем понятно: дряхлый украинский флот и его устаревшие катера противопоставить российской мощи в Черном и Азовском морях не смогут.
Тем не менее из Киева то и дело раздаются смелые заявления и грозные выкрики в адрес Москвы. Так, министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина готова дать отпор "российскому агрессору" на всех направлениях.
В свою очередь представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, комментируя возможность закрытия Россией Азовского моря для прохода флота Незалежной, заявила, что Киев в ответ будет обращаться в международные суда с иском о нарушении Москвой международной конвенции по морскому праву.
"Очередной украинский чиновник стращала Россию последствиями в Азове, хотя не совсем понятно, с какой стороны в Азовское море приплывут многочисленные украинские суда, которые должны противостоять нашей стране", – отметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" депутат Константин Затулин.
Ведущий не растерялся и тут же предположил: волоком по земле, как в старые добрые времена. "А еще можно взять и выкопать свое, альтернативное Черное море, если уж идти путем древних укров, и отделиться от России горной грядой", – саркастически пошутил Соловьев.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Украина подталкивает Россию к серьезным шагам в Азовском море. Парламентарий не исключил, что в ответ на задержание пограничниками Незалежной 15 российских судов Москва может пойти на закрытие моря для прохода украинских судов.
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