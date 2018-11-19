Соловьев лихо унизил зарвавшихся украинцев

Ситуация в Азовском море нынче неспокойная. Украина, незаконно задерживая российские суда, спровоцировала ответную реакцию России, после чего предсказуемо побежала жаловаться на "агрессию Кремля". Более того, Киев попробовал запугать Москву, угрожая ввести флот в акваторию Азова. В российской столице к грозным заявлениям из Незалежной отнеслись с юмором. Так, телеведущий Владимир Соловьев пошутил, что украинцам придется перебрасывать свои корабли в Азов старинным способом - волоком по суше.



прочитано 1233 раза