Поступок Путина вызвал панику у нервных украинцев

Участие президента России Владимира Путина в недавних мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны добило беспокойных украинцев. На телевидении Незалежной принялись распекать западных лидеров, которые здоровались с главой российского государства за руку.



Известный телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что для него мертвы те лидеры, кто подал руку Владимиру Путину. После случившегося на Украине, полагает журналист, главы иностранных государств не могут любезно общаться с российским лидером.

Встречу в Париже, где проходили мероприятия по случаю 100 лет со дня окончания Первой мировой, Гордон назвал "стыдной и позорной". "Как можно приглашать Путина западным лидерам? Как можно стоять с ним рядом, пожимать ему руки и улыбаться, если этот человек должен быть нерукоподаваемым, нерукопожатным?!" – закатил он истерику в эфире телеканала "112 Украина".

Гордон заявил о неуважении к тем лидерам, кто приветствовал Путина и вел с ним переговоры. "Для меня нет ни Меркель, ни Трампа, ни Макрона, ни Олланда – никого нет", – перечислил телеведущий "обидчиков Украины".

Никогда еще агент Дональд не был так близок к провалу pic.twitter.com/2gbdHmob4S — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2018 г.

Ранее визит Путина в Париж раскритиковали украинские пользователи Сети. Один из комментаторов разместил на своей странице в Twitter кадр репортажа с траурной церемонии 11 ноября.

Во французской столице в тот день было ненастно, поэтому охранник российского лидера прикрыл его зонтом. Возмущение блогера из Незалежной вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия.