За пять минут: Украина готова уничтожить российский флот

Украина обладает всеми возможностями для уничтожения российского флота. По словам депутата Верховной рады, члена фракции "Народный фронт" Юрия Березы, Незалежная способна потопить российские корабли за несколько минут.



Парламентарий отметил, что при правильном размещении ракетных батарей военно-морские силы России на Азовском море можно уничтожить за 5-10 минут. Слова депутата Верховной рады приводит украинский интернет-портал "Обозреватель".

Береза отметил, что вооруженным силам страны необходимо измерить расстояние, на котором находятся корабли. "Можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе – оно практически все у нас – и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что украинские оборонные ведомства проводят все необходимые мероприятия в Азовском море, которые позволят дать адекватный ответ на российскую активность на Азовском море. Москва, полагает парламентарий, продолжит вести "гибридную войну" в регионе.

Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ. На его борту — экипаж из 10 россиян. Их подозревают в «нарушении порядка выезда из Крыма» pic.twitter.com/MkUp03t0DJ — НТВ (@ntvru) 26 марта 2018 г.

Россия, уверен он, в первую очередь преследует цели психологически сломить украинскую сторону. "Наличие каких-либо консервных банок с Каспия, тех москальско-кацапских войск в Азове – это часть гибридной войны России против Украины", – резюмировал Береза.

Напомним, ситуация на Азовском море резко обострилась после того, как в конце марта этого года Украина захватила российское рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа – гражданами России. После этого Москва начала активно задерживать следующие в порты Незалежной суда. По подсчетам эксперта фонда "Майдан иностранных дел" журналиста Андрея Клименко, на начало августа российские пограничные силы задержали уже более 80 кораблей.