Петр Порошенко заявил о готовности отразить агрессию России на Азовском море. Президент побывал в войсках и поднял дух солдат и офицеров воинственными заявлениями.

Украинский лидер продолжает мечтать о войне с Россией. Порошенко проинспектировал военные учения на побережье Азовского моря и отчитался о готовности войск держать оборону. "Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", – написал президент у себя в Facebook.

В Донецкой и Запорожской областях Украины проходят трехдневные тактико-специальные учения ВМС во взаимодействии с другими воинскими формированиями. Солдаты и офицеры отрабатывают действия по обороне побережья Азовского моря в случае высадки морского десанта противника, сообщает ТАСС.

Если предположить, что на Украину кто-то нападет с моря, то, скорее всего, бой будет длиться недолго. В прошлом месяце в Азовском море российские корабли сопровождали украинские катера, которые шли из Черного моря в порт Мариуполь.

В Киеве проход своих кораблей под Крымским мостом восприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабли вышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы.

В соцсетях поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" назвали металлоломом и ржавыми корытами. "Донбасс", когда-то служивший плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир "Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973-м.