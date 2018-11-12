Триумф Путина довел до припадка злобных украинцев
В очередной раз с критикой на Владимира Путина украинцы набросились во время его визита в Париж на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым разместила на своей странице кадр репортажа с траурной церемонии.
В Париже в тот день было ненастно. Видно, как охранник главы российского государства прикрыл его зонтом. Возмущение украинского блогера вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия. "Париж, Путин, дети и зонтики. На детей не капает?" – написала пользователь Twitter.
Париж,путин,дети и зонтики— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 ноября 2018 г.
На детей не капает? pic.twitter.com/SjEBuZimwR
Ну
а пока украинцы захлебывались желчью и сочиняли глупости, Владимир
Путин успел увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они
поговорили во время двухчасового обеда в Париже. Со слов пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс,
встреча была весьма плодотворной: главы государств обсудили ситуацию в
Сирии, Саудовской Аравии, Северной Корее, затронули тему торговли,
санкций. "У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение", —
подчеркнула она.
Украинцам лучше было бы обратить внимание на своего президента, который в очередной раз стал посмешищем для окружающих. Во время международной церемонии в честь столетия со дня завершения Первой мировой Дональд Трамп так и не подошел к Петру Порошенко и не пожал ему руку, хотя лидер Незалежной смотрел на него, словно собака на хозяина, внимательно следя за каждым его движением.
Многие пользователи Сети не смогли обойти стороной этот эпизод и высмеяли Порошенко. "С лакеями не принято здороваться", – написал один из комментаторов.
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