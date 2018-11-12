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Триумф Путина довел до припадка злобных украинцев

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Успехи президента России Владимира Путина не дают покоя нашим истеричным соседям. Чувствуя свою полную беспомощность и никчемность, они пытаются зацепиться чуть ли не за каждый жест российского лидера, каждую деталь в его поведении, чтобы интерпретировать это на свой извращенный лад.  
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В очередной раз с критикой на Владимира Путина украинцы набросились во время его визита в Париж на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым разместила на своей странице кадр репортажа с траурной церемонии. 

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В Париже в тот день было ненастно. Видно, как охранник главы российского государства прикрыл его зонтом. Возмущение украинского блогера вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия. "Париж, Путин, дети и зонтики. На детей не капает?" – написала пользователь Twitter. 

Ну а пока украинцы захлебывались желчью и сочиняли глупости, Владимир Путин успел увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они поговорили во время двухчасового обеда в Париже. Со слов пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, встреча была весьма плодотворной: главы государств обсудили ситуацию в Сирии, Саудовской Аравии, Северной Корее, затронули тему торговли, санкций. "У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение", — подчеркнула она.

Украинцам лучше было бы обратить внимание на своего президента, который в очередной раз стал посмешищем для окружающих. Во время международной церемонии в честь столетия со дня завершения Первой мировой Дональд Трамп так и не подошел к Петру Порошенко и не пожал ему руку, хотя лидер Незалежной смотрел на него, словно собака на хозяина, внимательно следя за каждым его движением.  

Многие пользователи Сети не смогли обойти стороной этот эпизод и высмеяли Порошенко. "С лакеями не принято здороваться", – написал один из комментаторов.

Автор: Иван Поляков12 ноября 2018, 11:12
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