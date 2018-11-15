Нападение украинцев на Путина закончилось провалом
Внимание украинских СМИ привлек материал в одном из влиятельных российских деловых изданий. Там сообщается, что Владимир Путин 14 ноября приехал на саммит Россия – АСЕАН в Сингапуре. Мероприятие было организовано в торгово-выставочном центре Suntec.
Как говорится в материале, Путин хотел миновать рамку металлоискателя, однако его попросили пройти сквозь нее. Журналисты назвали ситуацию уникальной, поскольку президенту или другому высокопоставленному гостю в таких случаях предоставляют дополнительный вход.
Произошедшее привело украинских пользователей в неподдельный восторг. "Торговый центр? Вполне мог столовое серебро свистнуть – это так скрепно, по-народному", – написал Sam Vik в комментариях на сайте издания "Обозреватель". В свою очередь Васильев Александр предположил, что звенел бронежилет. "Больше там звенеть нечему", – заявил пользователь.
Путин приехал на Восточноазиатский саммит: Прогулялся с Моди по выставке достижений азиатского народного хозяйства pic.twitter.com/rrui9s6e2N— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2018 г.
Но оказалось, что наши украинские "братья" зря переполошились. Ситуацию разъяснил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "На самом деле это обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего", – написал корреспондент на своей странице в Twitter и прикрепил видео прохождения российского лидера через металлоискатель.
Тот самый момент, когда «Путин проходит через металлоискатель». Но на самом деле это обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего pic.twitter.com/WFDeGHhBxe— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2018 г.
Украинцы вообще очень внимательно следят, трепетно наблюдают чуть ли не за каждым шагом российского лидера. Ехидными комментариями пользователи из Незалежной снабдили недавний визит Владимира Путина в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
"Дни.ру" писали, что один из украинских пользователей Twitter разместил на своей странице кадр репортажа с траурной церемонии 11 ноября. Во французской столице в тот день было ненастно, поэтому охранник российского лидера прикрыл его зонтом. Возмущение блогера из Незалежной вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия.
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