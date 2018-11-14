Америка готовится атаковать Россию в январе

После промежуточных выборов американским политикам не до санкций. Анонсированный на конец ноября удар по России конгрессмены решили отложить до конца года: новый пакет санкционных мер вступит в силу в начале января 2019 года.

России не привыкать жить под санкциями, США и Европа вводит их чуть ли не каждый месяц, начиная с 2014 года. Точкой отсчета стало воссоединение Крыма с Россией, затем все новые и новые санкции применялись под разными надуманными предлогами. Малазийский "Боинг", отравленные Скрипали, война в Донбассе… Президент Владимир Путин даже как-то пошутил на эту тему, вспомнив и немного переиначив цитату из культового советского фильма: "А часовню тоже мы разрушили?"

Теперь Россию ждет передышка аж в два месяца. Влиятельное издание Bloomberg узнало о решении Вашингтона отложить новые санкции против Москвы как минимум до Нового года. По данным агентства, сейчас у американских законодателей слишком много внутренних вопросов – от помощи правительственным структурам до законопроектов о сельском хозяйстве, а оставаться работать на Рождество ради второй волны антироссийских ограничений конгрессмены не готовы.

Российскому фондовому рынку такое решение только на руку. Новость о переносе санкций может привести к кратковременному всплеску энтузиазма, полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.





"Эта умеренно позитивная новость для России, потому что речь идет, в общем-то, о достаточно техническом обстоятельстве. Появляется надежда, что вероятность принятия это адского законопроекта, который маячил перед Россией, ослабляется", – сказал эксперт в интервью газете "Коммерсант".

Позитивный эффект от переноса санкций может перекрыть негатив со стороны падающей нефти.

А вот для крупного бизнеса перенос санкций на январь 2019 года – не очень хороший знак, уверен руководитель Центра стратегических исследований МГУ Владимир Квинт. "Эта новость, которая усиливает неопределенность. А неопределенность – это всегда риск. Такую неопределенность не любят инвесторы. Отток капитала усиливается. Контракты обычно откладываются и затягиваются под разными предлогами", – сказал Квинт.

В свою очередь независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что небольшая отсрочка от санкций не сыграет серьезной роли. "Преимущество, которое может получить Россия – это только время, потому что всего лишь эти санкции будут перенесены. Здесь вопрос стоит не в том, чтобы их не вводить или отменить, а в том, что просто они будут отсрочены", – сказал Шабанов изданию "Слово и дело".





Тем временем опубликованная Bloomberg новость уже оказала влияние на валютный рынок. Курс доллара и евро в среду, 14 ноября значительно снизился на вечерних торгах, рубль укрепил свои позиции. Российскую валюту также поддержали новости о том, что Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа в общей сложности на 10 миллиардов рублей, а на рынке падающей нефти наблюдается коррекция - котировки барреля Brent выросли на 2,23% – до 66,46 доллара за бочку.

Напомним, что в последний раз Министерство финансов США ввело санкции против России на прошлой неделе – 8 ноября. В тот черный список попали девять организаций и три физических лица. В новых санкционных законопроектах, которые не успевает рассмотреть конгресс, речь идет о блокировке счетов российских банков и ограничениях против госдолга страны.