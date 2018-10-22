Путин и Трамп поделят Украину

В 2020 – 2024 годах Россия и США осуществят раздел Украины. По словам генерального директора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, Незалежная - это пространство, по которому проходит граница между западной и восточной цивилизациями.



Эксперт отметил, что российско-евразийская и западноевропейская цивилизации находятся в состоянии гибридной войны. Причем Запад, уверен аналитик, никогда не остановится в своем движении на восток, если это сулит ему прибыль. Не способен воспрепятствовать этому даже нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Россия, в свою очередь, рассматривая значительную часть Незалежной как сегмент русской цивилизации, также не сдаст свои интересы на Украине. Лепехин считает наиболее вероятным развитие событий, при котором геополитический конфликт по поводу Незалежной между Москвой и Вашингтоном будет приостановлен путем заключения договоренностей между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По мнению политолога, в ближайшее время украинские власти будут поддерживать режим боевых действий в Донбассе, но вечно такая ситуация продолжаться не может. Договоренности между Москвой и Вашингтоном, полагает Лепехин, будут иметь место при условии переизбрания Трампа на второй срок или смены политического режима в Киеве, который пойдет на федерализацию Украины и предоставление большей самостоятельности регионам.

Эксперт уверен: наиболее вероятен первый вариант. Назвал политолог и сроки раздела Украины между Россией и США. По его мнению, это должно произойти в промежутке между 2020 и 2024 годами.

Напомним, ранее Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса. Как утверждает депутат Александр Вилкул, голосованию предшествовал визит спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера.

СМИ между тем озвучили любопытные детали визита американского дипломата. Сообщалось, что он фактически поставил ультиматум Верховной раде: если они не проголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса, США не могут гарантировать, что Европа сохранит санкции против России.